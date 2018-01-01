Элитная резиденция в 250 метрах от моря, Эгина, Греция

Bel Air Residences расположены в Эллинико, высококлассном пригороде, расположенном в очаровательной афинской Ривьере. Район трансформируется в рамках продолжающегося новаторского проекта стоимостью 8 миллиардов евро для Афин с большим акцентом на создание столичного парка мирового класса, а также на расширение прибрежного фронта, полностью доступного для публики.
Предлагаются апартаменты и пентхаусы, таунхаусы и виллы с террасами и парковочными местами.
Резиденция располагает бассейном, клубом и ухоженными садами.
Преимущества
Гарантированный арендный доход.
Расположение и объекты поблизости
Аэропорт - 12 минут
Море - 5 минут
Магазины - 7 минут
Больница - 2 минуты
Предлагаются двухуровневые апартаменты с собственными садами и бассейнами.
Окончание строительства - осень 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Бронированная дверь
Светодиодное освещение
Полы с подогревом
Солнечный водонагреватель
Сигнализация
Расположение и объекты поблизости
Аптека - 500 метров
Супермаркет - 1,4 км
Начальная школа - 400 метров
Парк - 1,2 км