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Дома с видом на горы в Municipality of Southern Corfu, Греция

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Municipal Unit of Meliteieis
28
Municipal Unit of Lefkimmi
6
Municipal Unit of Korissia
4
4 объекта найдено
Коттедж в Айос-Маттеос, Греция
Коттедж
Айос-Маттеос, Греция
Площадь 230 м²
На продажу выставлен коттедж 230 кв.м с участком площадью 1.200 кв.м в традиционной деревне …
$589,174
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Grekodom Development
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Коттедж в Аргирадес, Греция
Коттедж
Аргирадес, Греция
Площадь 200 м²
На продажу выставлены апартаменты, состоящие из трёх квартир. На первом этаже расположены д…
$472,283
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Grekodom Development
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Вилла в Пентати, Греция
Вилла
Пентати, Греция
Площадь 290 м²
Продается вилла площадью 290 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на го…
$732,039
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Grekodom Development
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OkeaskOkeask
Коттедж 5 спален в Пентати, Греция
Коттедж 5 спален
Пентати, Греция
Количество спален 5
Площадь 200 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спа…
$389,634
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Grekodom Development
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Типы недвижимости в Municipality of Southern Corfu

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Municipality of Southern Corfu, Греция

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