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Дома с бассейном в Municipality of Southern Corfu, Греция

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Municipal Unit of Meliteieis
28
Municipal Unit of Lefkimmi
6
Municipal Unit of Korissia
4
1 объект найдено
Вилла в Пентати, Греция
Вилла
Пентати, Греция
Площадь 290 м²
Продается вилла площадью 290 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на го…
$732,039
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Агентство
Grekodom Development
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Типы недвижимости в Municipality of Southern Corfu

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Параметры недвижимости в Municipality of Southern Corfu, Греция

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