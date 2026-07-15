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Дома у моря в Municipality of Southern Corfu, Греция

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Municipal Unit of Meliteieis
28
Municipal Unit of Lefkimmi
6
Municipal Unit of Korissia
4
2 объекта найдено
Коттедж в Аргирадес, Греция
Коттедж
Аргирадес, Греция
Площадь 200 м²
На продажу выставлены апартаменты, состоящие из трёх квартир. На первом этаже расположены д…
$472,283
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Grekodom Development
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Вилла в Пентати, Греция
Вилла
Пентати, Греция
Площадь 290 м²
Продается вилла площадью 290 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на го…
$732,039
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
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Типы недвижимости в Municipality of Southern Corfu

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Municipality of Southern Corfu, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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