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Жилой комплекс Апартаменты на Афинской Ривьере для Golden Visa

Municipality of Piraeus, Греция
от
$336,198
;
15
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ID: 38095
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 16.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Греция
  • Область / штат
    Аттика
  • Район
    периферия Аттика
  • Город
    Municipality of Piraeus
  • Адрес
    Ethnarchou Makariou
  • Метро
    Faliro (~ 600 м)

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    Дом сдан
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    7

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ

О комплексе

Апартаменты на Афинской Ривьере для Golden Visa

Современные апартаменты в премиальном жилом комплексе на первой береговой линии Афинской Ривьеры. Отличный вариант для отдыха, инвестиций и получения ВНЖ Греции по программе Golden Visa.

Стоимость

💰 от 290 000 €

Характеристики квартиры

  • 1 спальня
  • 1 ванная комната
  • Этаж: 2
  • Жилая площадь: 36 м²
  • Общая площадь: 44 м²
  • Балкон/терраса: 4 м²
  • Общая площадь с террасой: 48 м²

Инфраструктура комплекса

Владельцам доступна инфраструктура уровня пятизвёздочного курорта:

  • Бассейн на крыше
  • Фитнес-центр
  • SPA-комплекс
  • Ресторан и бар
  • Бизнес-пространство
  • Консьерж-сервис 24/7
  • Охрана и услуги портье
  • Уборка и обслуживание резиденции

Расположение

  • Первая береговая линия
  • В шаговой доступности набережная
  • Рядом престижные марины Alimos и Flisvos
  • Один из самых востребованных районов Афинской Ривьеры

Преимущества

✔ Высокий арендный и инвестиционный потенциал

✔ Премиальная инфраструктура и сервис

✔ Курортный образ жизни у моря круглый год

Местонахождение на карте

Municipality of Piraeus, Греция
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки

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Жилой комплекс Апартаменты на Афинской Ривьере для Golden Visa
Municipality of Piraeus, Греция
от
$336,198
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Застройщик
KEG HOLDINGS EE
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