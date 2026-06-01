Жилой комплекс Апартаменты на Афинской Ривьере для Golden Visa

Апартаменты на Афинской Ривьере для Golden Visa
Современные апартаменты в премиальном жилом комплексе на первой береговой линии Афинской Ривьеры. Отличный вариант для отдыха, инвестиций и получения ВНЖ Греции по программе Golden Visa.
Стоимость
💰 от 290 000 €
Характеристики квартиры
Инфраструктура комплекса
Владельцам доступна инфраструктура уровня пятизвёздочного курорта:
Расположение
Преимущества
✔ Высокий арендный и инвестиционный потенциал
✔ Премиальная инфраструктура и сервис
✔ Курортный образ жизни у моря круглый год