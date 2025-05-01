Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Municipality of Corinth
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома с видом на море в Municipality of Corinth, Греция

Municipal Unit of Corinth
13
Municipal Unit of Assos Lechaio
11
Municipal Unit of Solygeia
10
Municipal Unit of Saronikos
8
Показать больше
19 объектов найдено
Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Продается таунхаус площадью 91 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уров…
$197,058
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 5 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
- Вилла 143 кв.м плюс70 кв.м полуподвал. - Уникальная эстетика - неограниченный панороамный …
$324,527
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Sideris Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 90 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 2 уровн…
$135,687
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 210 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$574,059
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 152 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 152 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$417,497
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 155 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$687,293
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 6 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 327 м²
Количество этажей 3
Inside the nature-covered Amoni, an independent house of three levels with a total surface o…
$979,385
Оставить заявку
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 144 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$516,653
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 10 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Вилла 10 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 675 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
$3,65 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 158 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 158 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$406,016
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 10 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 10 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$469,684
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 280 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$652,340
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 3 уро…
$720,183
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 7 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 7 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 4 уров…
$260,677
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$386,185
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 7 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 605 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 605 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит и…
$2,71 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Дом 7 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Дом 7 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Ano Almyri, отдельно стоящий дом 300 кв.м. на 3 уровнях, состоящий из: полуподвал 120 кв.м, …
$227,844
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Sideris Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Роскошный таунхаус площадью 98 кв. м с внутренним двором и парковкой в ​​тихом районе Коринф…
$342,192
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Sideris Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 8 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$521,872
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Типы недвижимости в Municipality of Corinth

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Municipality of Corinth, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти