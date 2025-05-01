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Дома с бассейном в Municipality of Corinth, Греция

Municipal Unit of Corinth
13
Municipal Unit of Assos Lechaio
11
Municipal Unit of Solygeia
10
Municipal Unit of Saronikos
8
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5 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 327 м²
Количество этажей 3
Inside the nature-covered Amoni, an independent house of three levels with a total surface o…
$979,385
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Вилла 10 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Вилла 10 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 675 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
$3,65 млн
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$660,964
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Таyнхаус расположен на 3 уров…
$386,185
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 8 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$521,872
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Агентство
Grekodom Development
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Типы недвижимости в Municipality of Corinth

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Municipality of Corinth, Греция

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