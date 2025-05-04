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Дома с бассейном в Thermaikos Municipality, Греция

Peraia
33
Epanomi
28
Neoi Epivates
8
Nea Michaniona
8
4 объекта найдено
Вилла 8 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 475 м²
Этаж -1/2
Продается 3-этажная вилла площадью 475 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$1,20 млн
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Вилла 7 комнат в Agia Triada, Греция
Вилла 7 комнат
Agia Triada, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 460 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 460 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$1,26 млн
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла 6 комнат в Agia Triada, Греция
Вилла 6 комнат
Agia Triada, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 340 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажная вилла площадью 340 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$525,248
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 7 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Вилла 7 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$834,995
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Агентство
Grekodom Development
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Типы недвижимости в Thermaikos Municipality

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Параметры недвижимости в Thermaikos Municipality, Греция

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