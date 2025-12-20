Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Thermaikos Municipality
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Thermaikos Municipality, Греция

Peraia
68
Epanomi
37
Nea Michaniona
13
Neoi Epivates
9
1 объект найдено
Таунхаус 3 комнаты в Thermaikos Municipality, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Количество этажей 4
Продается современная двухуровневая квартира (Γ3) 89 кв.м. в строящемся жилом комплексе, рас…
$408,826
Оставить заявку
