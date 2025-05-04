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Дома с видом на горы в Thermaikos Municipality, Греция

Peraia
33
Epanomi
28
Neoi Epivates
8
Nea Michaniona
8
37 объектов найдено
Вилла 6 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$887,182
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Вилла 8 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 475 м²
Этаж -1/2
Продается 3-этажная вилла площадью 475 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$1,20 млн
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Коттедж 4 комнаты в Epanomi, Греция
Коттедж 4 комнаты
Epanomi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$500,997
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Коттедж 7 комнат в Epanomi, Греция
Коттедж 7 комнат
Epanomi, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$346,440
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Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Подвал состоит из о…
$375,748
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Grekodom Development
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Коттедж 7 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Коттедж 7 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 410 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 410 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$574,336
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Коттедж 8 комнат в Epanomi, Греция
Коттедж 8 комнат
Epanomi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$375,748
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Таунхаус 4 комнаты в Epanomi, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Epanomi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$189,626
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Вилла 6 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 930 м²
Этаж 1/4
Продается 3-этажная вилла площадью 930 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$3,55 млн
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Коттедж 7 комнат в Epanomi, Греция
Коттедж 7 комнат
Epanomi, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$448,810
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Таунхаус 7 комнат в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус 7 комнат
Neoi Epivates, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 163 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 163 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$307,904
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Коттедж 7 комнат в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 7 комнат
Neoi Epivates, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$474,064
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Таунхаус 5 комнат в Neoi Epivates, Греция
Таунхаус 5 комнат
Neoi Epivates, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$260,936
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Коттедж 4 комнаты в Agia Triada, Греция
Коттедж 4 комнаты
Agia Triada, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 333 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 333 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$546,639
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Коттедж 8 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Коттедж 8 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$574,059
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Таунхаус 6 комнат в Неа Керасия, Греция
Таунхаус 6 комнат
Неа Керасия, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$209,195
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Коттедж 1 комната в Nea Michaniona, Греция
Коттедж 1 комната
Nea Michaniona, Греция
Число комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 63 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открываетс…
$201,159
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Коттедж 12 комнат в Epanomi, Греция
Коттедж 12 комнат
Epanomi, Греция
Число комнат 12
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 560 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажный коттедж площадью 560 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$574,059
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Коттедж 2 комнаты в Thermaikos Municipality, Греция
Коттедж 2 комнаты
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 50 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
$206,050
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Вилла 8 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$1,15 млн
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Коттедж 5 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Коттедж 5 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 145 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из гостин…
$506,215
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Вилла 8 комнат в Месимери, Греция
Вилла 8 комнат
Месимери, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 433 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 433 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$678,433
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Коттедж 6 комнат в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 6 комнат
Neoi Epivates, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$409,598
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Вилла 6 комнат в Agia Triada, Греция
Вилла 6 комнат
Agia Triada, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 340 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажная вилла площадью 340 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$525,248
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Коттедж 7 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Коттедж 7 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в Салониках. Подвал состоит из 2 спальных комн…
$407,060
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Коттедж 10 комнат в Epanomi, Греция
Коттедж 10 комнат
Epanomi, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$553,184
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Коттедж 3 комнаты в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 3 комнаты
Neoi Epivates, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 97 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
$122,930
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Коттедж 7 комнат в Neoi Epivates, Греция
Коттедж 7 комнат
Neoi Epivates, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$725,402
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Таунхаус 5 комнат в Nea Michaniona, Греция
Таунхаус 5 комнат
Nea Michaniona, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 185 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$200,985
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Вилла 7 комнат в Epanomi, Греция
Вилла 7 комнат
Epanomi, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$1,46 млн
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Типы недвижимости в Thermaikos Municipality

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Thermaikos Municipality, Греция

с видом на море
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