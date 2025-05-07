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Коттеджи с видом на горы в периферии Центральной Греция, Греция

Municipality of Chalkida
20
Eretria Municipality
11
Municipal Unit of Malesina
5
Lokroi Municipality
5
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41 объект найдено
Коттедж 1 комната в Гиалтра, Греция
Коттедж 1 комната
Гиалтра, Греция
Число комнат 1
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу трехэтажный недостроенный коттедж в городке Ялтра на острове Эвия. К…
$346,440
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Коттедж 4 комнаты в Dorida Municipality, Греция
Коттедж 4 комнаты
Dorida Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
$88,718
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Dirfyon Messapion Municipality, Греция
Коттедж 4 комнаты
Dirfyon Messapion Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одн…
$266,155
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Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 115 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной кухни, …
$198,311
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Kalybia Libadiou, Греция
Коттедж 5 комнат
Kalybia Libadiou, Греция
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Арахове. Цокольный этаж состоит из гостиной,…
$156,561
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Grekodom Development
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Коттедж 8 комнат в Karystos Municipality, Греция
Коттедж 8 комнат
Karystos Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 183 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 183 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 3 спал…
$386,185
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Eretria Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Eretria Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
$380,966
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Коттедж 7 комнат в Паралия Агия Аннас, Греция
Коттедж 7 комнат
Паралия Агия Аннас, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
Этаж -1
Продается 3-этажный коттедж площадью 271 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из гос…
$488,270
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Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Eretria Municipality, Греция
Коттедж 3 комнаты
Eretria Municipality, Греция
Число комнат 3
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 98 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мор…
$175,349
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Коттедж 3 комнаты в Eretria Municipality, Греция
Коттедж 3 комнаты
Eretria Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных…
$166,999
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Коттедж 1 комната в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолеп…
$724,258
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Коттедж 13 комнат в Kymi Aliveri Anna Municipality, Греция
Коттедж 13 комнат
Kymi Aliveri Anna Municipality, Греция
Число комнат 13
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 460 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 460 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 4 с…
$678,433
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Коттедж 4 комнаты в Kamena Vourla Municipality, Греция
Коттедж 4 комнаты
Kamena Vourla Municipality, Греция
Число комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 450 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
$629,790
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Коттедж 1 комната в Eretria Municipality, Греция
Коттедж 1 комната
Eretria Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Котедж расположен в районе Эретрия на острове Эвия. Состоит из пяти уровней. Первый уровень …
$1,23 млн
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Коттедж 5 комнат в Karystos Municipality, Греция
Коттедж 5 комнат
Karystos Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 145 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
$991,556
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Коттедж 4 комнаты в Mantoudi Limni Aghia Anna Municipality, Греция
Коттедж 4 комнаты
Mantoudi Limni Aghia Anna Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных …
$146,124
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Коттедж 6 комнат в Lokroi Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Lokroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из г…
$485,341
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Коттедж 6 комнат в Delphi Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Delphi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2…
$156,561
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Коттедж 6 комнат в Lokroi Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Lokroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 180 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит и…
$469,684
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Коттедж 6 комнат в Lokroi Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Lokroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Площадь 218 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 218 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит и…
$469,684
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Коттедж 3 комнаты в Makrakomi Municipality, Греция
Коттедж 3 комнаты
Makrakomi Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 65 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 2 спал…
$125,249
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Коттедж 1 комната в Паралия Кумис, Греция
Коттедж 1 комната
Паралия Кумис, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Недвижимость состоит из двух квартир с множеством возможностей внутренней и внешней отделки.…
$346,440
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Коттедж 1 комната в Amfikleia Elateia Municipality, Греция
Коттедж 1 комната
Amfikleia Elateia Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 128 м²
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу чудесный деревянный коттедж, площадью в 128 кв.м. в районе Парнас. Рас…
$614,652
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Коттедж 1 комната в Agoriani, Греция
Коттедж 1 комната
Agoriani, Греция
Число комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Котедж находится в поселке Епталофос, вблизи зимнего курорта Арахова. Арахова – поистине уни…
$2,79 млн
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Коттедж 4 комнаты в Артемисион, Греция
Коттедж 4 комнаты
Артемисион, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 145 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
$311,796
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Коттедж 2 комнаты в Makrakomi Municipality, Греция
Коттедж 2 комнаты
Makrakomi Municipality, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из одной …
$135,687
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Коттедж 6 комнат в Distomo Arachova Antikyra Municipality, Греция
Коттедж 6 комнат
Distomo Arachova Antikyra Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 402 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 402 кв.м в Арахове. Первый этаж состоит из одной спальн…
$1,25 млн
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Коттедж 5 комнат в Delphi Municipality, Греция
Коттедж 5 комнат
Delphi Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
$574,059
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Этаж -2
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Эвия. Подвал состоит из одной спаль…
$1,05 млн
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Коттедж 4 комнаты в Паралия Кумис, Греция
Коттедж 4 комнаты
Паралия Кумис, Греция
Число комнат 4
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 204 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 204 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
$1,67 млн
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Параметры недвижимости в периферии Центральной Греция, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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