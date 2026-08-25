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Коттеджи в периферии Центральной Греция, Греция

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Lokroi Municipality
5
Municipal Unit of Malesina
3
Municipality of Tanagra
7
Municipal Unit of Inofyta
4
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38 объектов найдено
Коттедж в Municipality of Tanagra, Греция
Коттедж
Municipality of Tanagra, Греция
Площадь 165 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$303 529
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Коттедж в Municipality of Tanagra, Греция
Коттедж
Municipality of Tanagra, Греция
Площадь 130 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 4 спа…
$230 627
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Коттедж 4 спальни в Трагана, Греция
Коттедж 4 спальни
Трагана, Греция
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 180 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит и…
$531 319
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Коттедж 4 спальни в Delphi Municipality, Греция
Коттедж 4 спальни
Delphi Municipality, Греция
Количество спален 4
Площадь 430 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит и…
$259 756
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Коттедж в Аливерион, Греция
Коттедж
Аливерион, Греция
Площадь 200 м²
Недвижимость состоит из двух квартир с множеством возможностей внутренней и внешней отделки.…
$366 020
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Коттедж 5 спален в Арахова, Греция
Коттедж 5 спален
Арахова, Греция
Количество спален 5
Площадь 250 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Арахове. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
$531 319
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TekceTekce
Коттедж 3 спальни в периферия Центральная Греция, Греция
Коттедж 3 спальни
периферия Центральная Греция, Греция
Количество спален 3
Площадь 102 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 102 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 3 спа…
$259 756
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Коттедж 4 спальни в Малесина, Греция
Коттедж 4 спальни
Малесина, Греция
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 160 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 4 спа…
$755 654
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Коттедж 4 спальни в Арахова, Греция
Коттедж 4 спальни
Арахова, Греция
Количество спален 4
Площадь 402 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 402 кв.м в Арахове. Первый этаж состоит из одной спальн…
$1,42 млн
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Коттедж 1 спальня в периферия Центральная Греция, Греция
Коттедж 1 спальня
периферия Центральная Греция, Греция
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из одной …
$153 492
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Коттедж 2 спальни в Арахова, Греция
Коттедж 2 спальни
Арахова, Греция
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Арахове. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$295 177
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Коттедж 4 спальни в Melissochori, Греция
Коттедж 4 спальни
Melissochori, Греция
Количество спален 4
Площадь 214 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 214 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
$413 248
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Коттедж 7 спален в Дилеси, Греция
Коттедж 7 спален
Дилеси, Греция
Количество спален 7
Площадь 299 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 299 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$767 461
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Коттедж 4 спальни в Трагана, Греция
Коттедж 4 спальни
Трагана, Греция
Количество спален 4
Площадь 218 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 218 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит и…
$531 319
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Коттедж 5 спален в Дилеси, Греция
Коттедж 5 спален
Дилеси, Греция
Количество спален 5
Площадь 250 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
$366 020
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Коттедж в Melissochori, Греция
Коттедж
Melissochori, Греция
Площадь 315 м²
Предлагается на продажу коттедж общей площадью 315 кв.м. расположенный на земельном участке …
$501 801
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Коттедж 5 спален в Мурикион, Греция
Коттедж 5 спален
Мурикион, Греция
Количество спален 5
Площадь 220 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одн…
$425 055
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Коттедж 1 спальня в Аливерион, Греция
Коттедж 1 спальня
Аливерион, Греция
Количество спален 1
Площадь 204 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 204 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
$1,89 млн
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Коттедж в Арахова, Греция
Коттедж
Арахова, Греция
Площадь 400 м²
Предлагаем на продажу чудесный деревянный коттедж, площадью в 420 кв.м в районе Парнас. Р…
$3,54 млн
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Коттедж 4 спальни в периферия Центральная Греция, Греция
Коттедж 4 спальни
периферия Центральная Греция, Греция
Количество спален 4
Площадь 165 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2…
$200 720
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Коттедж 4 спальни в Amfikleia Elateia Municipality, Греция
Коттедж 4 спальни
Amfikleia Elateia Municipality, Греция
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Арахове. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
$413 248
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Коттедж 1 спальня в Инофита, Греция
Коттедж 1 спальня
Инофита, Греция
Количество спален 1
Площадь 74 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 74 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из одной спаль…
$141 685
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Коттедж 3 спальни в Amfikleia Elateia Municipality, Греция
Коттедж 3 спальни
Amfikleia Elateia Municipality, Греция
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 140 кв.м в Арахове. Коттедж состоит из 3 спальных комна…
$295 177
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Коттедж в Municipality of Tanagra, Греция
Коттедж
Municipality of Tanagra, Греция
Площадь 160 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
$426 661
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Коттедж 2 спальни в периферия Центральная Греция, Греция
Коттедж 2 спальни
периферия Центральная Греция, Греция
Количество спален 2
Площадь 136 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 136 кв.м в центральной Греции на стадии строительства. …
$231 348
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Коттедж 3 спальни в Дитики-Франгиста, Греция
Коттедж 3 спальни
Дитики-Франгиста, Греция
Количество спален 3
Площадь 190 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
$413 248
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Коттедж 3 спальни в Малесина, Греция
Коттедж 3 спальни
Малесина, Греция
Количество спален 3
Площадь 260 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из г…
$549 030
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Коттедж в Лутра-Ипатис, Греция
Коттедж
Лутра-Ипатис, Греция
Площадь 365 м²
Продается 0-этажный коттедж площадью 365 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
$422 694
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Коттедж 12 спален в Малесина, Греция
Коттедж 12 спален
Малесина, Греция
Количество спален 12
Площадь 400 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
$1,77 млн
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Коттедж 4 спальни в периферия Центральная Греция, Греция
Коттедж 4 спальни
периферия Центральная Греция, Греция
Количество спален 4
Площадь 170 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 170 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 4 спа…
$342 406
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Параметры недвижимости в периферии Центральной Греция, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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