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Коттеджи в периферия Центральная Греция, Греция

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94 объекта найдено
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Kakoperato, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Kakoperato, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 81 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных …
€250,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Ореи, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Ореи, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 135 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной …
€160,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Эретрия, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Эретрия, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной …
€160,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лукисия, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лукисия, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 196 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной …
€375,000
Коттедж 3 спальни в Халкуцион, Греция
Коттедж 3 спальни
Халкуцион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 249 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 249 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€180,000
Коттедж 3 спальни в Маркопуло Оропу, Греция
Коттедж 3 спальни
Маркопуло Оропу, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 95 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат,…
€170,000
Коттедж 4 спальни с камином, с кладовой, с барбекю в Маркопуло Оропу, Греция
Коттедж 4 спальни с камином, с кладовой, с барбекю
Маркопуло Оропу, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- East Attica: Markopoulo Oropou 120 Sq.m., 4 Bedro…
€130,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Паралия Авлида, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Паралия Авлида, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 115 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной кухни, …
€190,000
Коттедж 4 комнаты с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Лутра-Ипатис, Греция
Коттедж 4 комнаты с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Лутра-Ипатис, Греция
Комнаты 4
Площадь 365 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 365 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид …
€358,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лихас, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лихас, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 163 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
€275,000
Коттедж 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Эретрия, Греция
Коттедж 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Эретрия, Греция
Комнаты 3
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
Продается 0-этажный коттедж площадью 98 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мор…
€168,000
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином в Оропос, Греция
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
Оропос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 210 м²
Oropos northeast of Athens 35klm, Alonia area, nesr the sea, detached house of 210 sq.m. on …
€285,000
Коттедж с бассейном, с Back yard Garden в Оропос, Греция
Коттедж с бассейном, с Back yard Garden
Оропос, Греция
Площадь 600 м²
Oropos northeast from Athens, unfinished detached house 600 sq.m. on a plot of 8 acres, 3 le…
€220,000
Коттедж 8 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Каламос, Греция
Коттедж 8 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Каламос, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 369 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 369 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
€865,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Малаконта, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Малаконта, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
€365,000
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином в Лианокладион, Греция
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
Лианокладион, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Fthiotida: Leianokladi - 250 Sq.m., 4 Bedrooms, 2…
€200,000
Коттедж 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Халкуцион, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Халкуцион, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одно…
€135,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Municipality of Tanagra, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Municipality of Tanagra, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 283 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 283 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€195,000
Коттедж 1 комната с furnishings в Халкуцион, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Халкуцион, Греция
Комнаты 1
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 125 кв.м в Аттике. У объекта есть камин, кондиционер, т…
€110,000
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Скала Оропу, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Скала Оропу, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€580,000
Коттедж 2 спальни с furnishings в Сета, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Сета, Греция
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных …
€108,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Пилион, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Пилион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на острове Эвия. Коттедж состоит из 2 спальных …
€140,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Магула, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Магула, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Эвия на стадии строительства. Первы…
€335,000
Коттедж 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Гувес, Греция
Коттедж 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Гувес, Греция
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Продается 0-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мо…
€450,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Яницу, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Яницу, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 65 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 2 спал…
€120,000
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Яницу, Греция
Коттедж 1 спальня с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Яницу, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из одной …
€130,000
Коттедж 10 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Сета, Греция
Коттедж 10 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Сета, Греция
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 500 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 4 спал…
€1,000,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ambelochori, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ambelochori, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 214 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 214 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
€350,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ambelochori, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ambelochori, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€180,000
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ambelochori, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ambelochori, Греция
Комнаты 1
Площадь 315 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу коттедж общей площадью 315 кв.м. расположенный на земельном участке …
€425,000

Параметры недвижимости в периферия Центральная Греция, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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