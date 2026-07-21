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Дома с садом в Северном Рейне — Вестфалии, Германия

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Дюссельдорф
7
Эссен
4
Дуйсбург
4
Мёнхенгладбах
3
2 объекта найдено
Дом 9 комнат в Мёнхенгладбах, Германия
Дом 9 комнат
Мёнхенгладбах, Германия
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 3
Невероятная цена на данный объект!! Цена: 210.500 €  за эту цену вы получаете дом  из 3 квар…
$244,404
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Дом в Эссен, Германия
Дом
Эссен, Германия
Площадь 450 м²
Количество этажей 4
Продаётся многоквартирный дом в Essen Предлагается к продаже ухоженный и доходный многокв…
$765,531
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Типы недвижимости в Северном Рейне — Вестфалии

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Параметры недвижимости в Северном Рейне — Вестфалии, Германия

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