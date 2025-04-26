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Виллы в Северном Рейне — Вестфалии, Германия

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8 объектов найдено
Вилла в Северный Рейн — Вестфалия, Германия
Вилла
Северный Рейн — Вестфалия, Германия
Количество спален 4
Площадь 232 м²
Объект находится в Нижней Саксонии. Входит в состав района Клоппенбург. Население составляет…
$669,489
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Вилла в Северный Рейн — Вестфалия, Германия
Вилла
Северный Рейн — Вестфалия, Германия
Количество спален 5
Площадь 195 м²
Год постройки - 2020 (начало строительства) - Готовность к заселению - май 2022 года Полезн…
$533,322
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Вилла в Северный Рейн — Вестфалия, Германия
Вилла
Северный Рейн — Вестфалия, Германия
Количество спален 4
Площадь 221 м²
Дом отлично расположен в центре города Krefeld. дом построен методом массивного строитель…
$442,544
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Вилла в Северный Рейн — Вестфалия, Германия
Вилла
Северный Рейн — Вестфалия, Германия
Количество спален 5
Площадь 496 м²
Доходный дом в Duisburg площадь дома 496 м2 5 квартир   2 машиноместа   4 этажа
$487,933
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Вилла в Северный Рейн — Вестфалия, Германия
Вилла
Северный Рейн — Вестфалия, Германия
Количество спален 5
Площадь 250 м²
Дуйсбург является крупнейшим речным портом Европы у слияния рек Рейн и Рур. Численность насе…
$448,218
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Вилла в Северный Рейн — Вестфалия, Германия
Вилла
Северный Рейн — Вестфалия, Германия
Количество спален 7
Площадь 299 м²
В доме 7 комнат, 3 санузла, сауна, бассейн и гараж. Дом 1972 года постройки. площадь дома 2…
$533,322
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Вилла в Северный Рейн — Вестфалия, Германия
Вилла
Северный Рейн — Вестфалия, Германия
Количество спален 7
Площадь 475 м²
площадь дома 435,5 м2 площадь участка земли 469 м2 в доме стоит современное газовое от…
$465,239
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Вилла в Северный Рейн — Вестфалия, Германия
Вилла
Северный Рейн — Вестфалия, Германия
Количество спален 6
Площадь 213 м²
Крефельд - город земельного подчинения в Земле Северный Рейн-Вестфалия. Территориально относ…
$300,703
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Параметры недвижимости в Северном Рейне — Вестфалии, Германия

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