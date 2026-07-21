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Дома с гаражом в Северном Рейне — Вестфалии, Германия

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Дюссельдорф
7
Эссен
4
Дуйсбург
4
Мёнхенгладбах
3
1 объект найдено
Дом в Эссен, Германия
Дом
Эссен, Германия
Площадь 450 м²
Количество этажей 4
Продаётся многоквартирный дом в Essen Предлагается к продаже ухоженный и доходный многокв…
$765,531
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Типы недвижимости в Северном Рейне — Вестфалии

виллы
коттеджи
дуплексы

Параметры недвижимости в Северном Рейне — Вестфалии, Германия

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