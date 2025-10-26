Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Северный Рейн — Вестфалия
  4. Жилая
  5. Дуплекс

Дуплексы в Северном Рейне — Вестфалии, Германия

Дуплекс Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Дуплекс 4 комнаты в Дюссельдорф, Германия
Дуплекс 4 комнаты
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Количество этажей 2
Полное описание: Половина дома на  земельном участке 470 м2. в спокойном и тихом рай…
$871,352
Оставить заявку
Дуплекс 5 комнат в Дюссельдорф, Германия
Дуплекс 5 комнат
Дюссельдорф, Германия
Число комнат 5
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Полное описание: Дом ухожен. 1998 года постройки / 2021 модернизирован Полы с подо…
$795,835
Оставить заявку
Дуплекс 5 комнат в Хаген, Германия
Дуплекс 5 комнат
Хаген, Германия
Число комнат 5
Площадь 149 м²
Количество этажей 3
Дуплех новостройка (половина дома) в 58135 Hagen (Haspe), 148,62 м2 (участок 603 м2) Полн…
$942,763
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Северном Рейне — Вестфалии, Германия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти