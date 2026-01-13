Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Северный Рейн — Вестфалия
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Гараж

Квартиры с гаражом в Северном Рейне — Вестфалии, Германия

Дюссельдорф
54
Эссен
8
Дуйсбург
15
Гельзенкирхен
6
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Эссен, Германия
Квартира 3 комнаты
Эссен, Германия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 2
Современная 3-комнатная квартира с балконом и гаражом в Essen-Steele 205.000 € + 3,57% 452…
$238,519
