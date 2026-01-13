Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Северный Рейн — Вестфалия
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Северном Рейне — Вестфалии, Германия

Дюссельдорф
54
Эссен
8
Дуйсбург
15
Гельзенкирхен
6
3 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Золинген, Германия
Квартира 5 комнат
Золинген, Германия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Этаж 1
Эксклюзивный лофт 190 м² в историческом фабричном здании с двумя террасами в Золингене О…
$858,670
Агентство
Элемента
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Telegram Написать в Telegram
Квартира 7 комнат в Дуйсбург, Германия
Квартира 7 комнат
Дуйсбург, Германия
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Этаж 5
Пакетная продажа: две полностью отремонтированные квартиры в Дуйсбурге (Ruhrort) – рядом с Р…
$407,228
Агентство
Элемента
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 комнаты в Эссен, Германия
Квартира 2 комнаты
Эссен, Германия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 2
✨ Вниманию будущих собственников! ✨ Продаётся уютная 2,5-комнатная квартира с балконом в од…
$168,709
Агентство
Элемента
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Telegram Написать в Telegram
