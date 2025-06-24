Жилой комплекс Гарантированный доход 10% годовых. Отельные номера Wyndham Grand Residences.

Отельные номера в Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Family Club.
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Family Club является частью первого в Грузии отельного комплекса с сервисами All Inclusive и полноценной инфраструктурой для семей с детьми. 90 объектов инфраструктуры, предназначенных для комфортного отдыха самых требовательных жильцов, туристов и их детей.
4 категории номеров:
Junior Suite
Номер 37,3 м2 с кроватью king-size или двумя односпальными кроватями, с зоной кухни и балконом.
Deluxe Suite
Номер 58,2 м2 с отдельной спальней и кухней-гостиной.
Просторная планировка позволяет комфортно разместить до 4-х человек.
Family Suite
Просторный номер 87,5 м2 с двумя отдельными спальнями и кухней-гостиной.
Отличительными чертами номеров этой категории являются большие балконы, а также возможность комфортного размещения до 6-ти человек.
Пентхаус
Просторный двухэтажный номер 119,4 м2 с двумя отдельными спальнями и кухней-гостиной.
На втором этаже пентхауса находится большая терраса с прекрасными видовыми характеристиками.
В номерах
Инфраструктура комплекса:
Расположение:
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