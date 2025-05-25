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Дома с видом на горы в Кобулетском муниципалитете, Грузия

Кобулети
9
Чакви
9
6 объектов найдено
Дом в Кобулети, Грузия
Дом
Кобулети, Грузия
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Distance to sea 50 m In Kobuleti, a detached private two-story house is for sale, in close…
$250,000
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Дом 7 комнат в Кобулети, Грузия
Дом 7 комнат
Кобулети, Грузия
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Количество этажей 3
A house is for sale in Kobuleti with 5 bedrooms, 2 living rooms, a kitchen, and a dining roo…
$220,000
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Вилла 3 комнаты в Чакви, Грузия
Вилла 3 комнаты
Чакви, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам роскошные виллы в Чакви на побережье Черного моря ! Место строительства жил…
$300,000
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Дом в Кобулети, Грузия
Дом
Кобулети, Грузия
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
In the resort town of Kobuleti, in its central part, not far from the sea and the city prome…
$130,000
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Коттедж 6 комнат в Чакви, Грузия
Коттедж 6 комнат
Чакви, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Количество этажей 3
? Offers for investors! New project! Starting Prices ? Royal Residence Botanico is a new …
$190,000
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Вилла 3 комнаты в Чакви, Грузия
Вилла 3 комнаты
Чакви, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам роскошные виллы в Чакви на побережье Черного моря ! Место строительства жил…
$300,000
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Типы недвижимости в Кобулетском муниципалитете

виллы

Параметры недвижимости в Кобулетском муниципалитете, Грузия

с гаражом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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