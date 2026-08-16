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Дома в Кобулетском муниципалитете, Грузия

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Чакви
15
Кобулети
12
46 объектов найдено
Коттедж 5 комнат в Хала, Грузия
Коттедж 5 комнат
Хала, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продаётся компактный и очень рационально спроектированный новый жилой дом в завершающей стад…
$185,000
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Дом 6 комнат в Джиханджури, Грузия
Дом 6 комнат
Джиханджури, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 352 м²
Количество этажей 2
Продаётся дом в селе Чаниети (в 1 часе езды от Батуми). Площадь участка — 4000 м², статус «…
$225,000
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Дом 3 комнаты в Кобулети, Грузия
Дом 3 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Количество этажей 2
Продаётся полностью укомплектованный мебелью и всем необходимым коттедж в Кобулети. Две спа…
$177,500
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Коттедж 4 комнаты в Букнари, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Букнари, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается отдельно стоящий 2-этажный коттедж в Букнари (рядом с Чакви). 📐 Площадь коттеджа:…
$188,000
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Дом в Чакви, Грузия
Дом
Чакви, Грузия
Площадь 280 м²
Продаётся просторный дом с панорамными видами в Чакви 🏡🌊🏔️ 📍 Локация: Чакви, деревня Сахи…
$243,000
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Вилла в Чакви, Грузия
Вилла
Чакви, Грузия
Площадь 370 м²
Продаётся премиальная террасная вилла в Чакви 🌊🏔️ 📍 Локация: Чакви (спокойный район с отл…
$970,000
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Дом в Кобулети, Грузия
Дом
Кобулети, Грузия
Площадь 278 м²
Количество этажей 2
В популярном месте в курортном городе Кобулети, в 100 метрах от моря и городской набережной,…
$200,000
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Вилла 3 комнаты в Кобулети, Грузия
Вилла 3 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Количество этажей 2
Продаётся вилла в коттеджном посёлке Kobuleti Village, всего в 100 метрах от моря и просторн…
$180,000
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Коттедж 3 комнаты в Кобулети, Грузия
Коттедж 3 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продается  дом 150 кв.м и отдельным домом 100 кв.м  во дворе.  Общая площадь зданий с   зем…
$183,000
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Дом в Кобулети, Грузия
Дом
Кобулети, Грузия
Площадь 210 м²
Расстояние до моря200 мНа продажу выставлен отдельно стоящий частный дом, отремонтированный …
$230,000
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Дом в Чаисубани, Грузия
Дом
Чаисубани, Грузия
Площадь 88 м²
Продаётся частный дом в уютной деревне Чаисубани, Чакви 🏡🏔️ 📍 Локация: Чакви, деревня Чаи…
$198,000
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Дом в Чакви, Грузия
Дом
Чакви, Грузия
Площадь 220 м²
Продаётся просторная вилла в живописном посёлке Чакви 🏡🌊 📍 Локация: Чакви (вблизи моря и …
$120,000
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Вилла 11 комнат в Чакви, Грузия
Вилла 11 комнат
Чакви, Грузия
Число комнат 11
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Отдельно Стоящая, Двух Этажная Вилла в Чакви на продажу под Ключ 🔑 возле Dreamland Oasis: -…
$850,000
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Дом в Чакви, Грузия
Дом
Чакви, Грузия
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продаётся стильная вилла в закрытом комплексе на первой линии моря в Чакви 🌊🏡 📍 Локация: …
$345,000
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Коттедж 7 комнат в Цихисдзири, Грузия
Коттедж 7 комнат
Цихисдзири, Грузия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Продаётся недостроенный трёхэтажный дом. Площадь земельного участка — 663 м². Статус земли —…
$300,000
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Дом 11 комнат в Кобулети, Грузия
Дом 11 комнат
Кобулети, Грузия
Число комнат 11
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
In the region of Georgia, in Adjara, Kobuleti, in the best location of the city, 200 meters …
$200,000
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Дом 4 комнаты в Цихисдзири, Грузия
Дом 4 комнаты
Цихисдзири, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
В продаже новопостроенный дом на земельном участке 500 м² сельскохозяйственного назначения в…
$175,000
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Дом 4 комнаты в Чакви, Грузия
Дом 4 комнаты
Чакви, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Единственный завершённый проект таунхаусов на первой береговой линии в Чакви. Комплекс распо…
$200,000
НДС
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Звезда
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Дом в Кобулети, Грузия
Дом
Кобулети, Грузия
Площадь 360 м²
Продаётся просторный дом с огромным приусадебным участком в Кобулети 🏡🌳 📍 Локация: Кобуле…
$90,000
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Вилла в Чакви, Грузия
Вилла
Чакви, Грузия
Количество спален 4
Фантастические виллы с 4 спальнями на продажу в деревне Чакви, в 30 минутах езды от Батуми. …
Цена по запросу
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Аталанта
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Дом 6 комнат в Очхамури, Грузия
Дом 6 комнат
Очхамури, Грузия
Число комнат 6
Площадь 170 м²
Продаётся просторный дом с большим потенциалом в Кобулетском районе 🏡🌳 📍 Локация: деревня…
$55,000
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Дом 3 комнаты в Цихисдзири, Грузия
Дом 3 комнаты
Цихисдзири, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
Точный Адрес: Новопостроенный Дом в Цихисдзири. В продаже новопостроенный дом в Цихисдзир…
$175,000
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Дом в Цихисдзири, Грузия
Дом
Цихисдзири, Грузия
Площадь 80 м²
Продаётся уютный дом в живописном районе Цихисдзири 🏡🏔️ 📍 Локация: Цихисдзири (тихий спал…
$125,000
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Дом в Кобулети, Грузия
Дом
Кобулети, Грузия
Площадь 315 м²
Продаётся просторный дом в уютном районе Кобулети 🏡🌊 📍 Локация: Кобулети, ул. Тамар Мепе …
$350,000
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Коттедж в Цихисдзири, Грузия
Коттедж
Цихисдзири, Грузия
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается отдельно стоящий 2-этажный коттедж в Букнари (рядом с Чакви). 📐 Площадь коттеджа:…
$188,000
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Вилла 6 комнат в Кобулети, Грузия
Вилла 6 комнат
Кобулети, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Количество этажей 3
Продаётся вилла в коттеджном посёлке Kobuleti Village, всего в 100 метрах от моря и просторн…
$249,000
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Дом 8 комнат в Кобулети, Грузия
Дом 8 комнат
Кобулети, Грузия
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
В шикарном месте г.Кобулети, в районе Нового бульвара. С простым выходом к морю и бульвару, …
$175,000
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Коттедж 4 комнаты в Чаисубани, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Чаисубани, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Количество этажей 1
Продаётся компактный, очень рационально спроектированный новый жилой дом с частичным ремонто…
$215,000
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Дом в Цихисдзири, Грузия
Дом
Цихисдзири, Грузия
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
Продаётся двухэтажный частный дом в деревне Сачино, Чакви 🏡🌊🏔️ 📍 Локация: Чакви, деревня …
$229,000
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Дом в Кобулети, Грузия
Дом
Кобулети, Грузия
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
В курортном городе Кобулети, в его центральной части, недалеко от моря и городской набережно…
$200,000
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Типы недвижимости в Кобулетском муниципалитете

виллы
коттеджи

Параметры недвижимости в Кобулетском муниципалитете, Грузия

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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