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Дома в Кобулетский муниципалитет, Грузия
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9 объектов найдено
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Шале
Квирике, Грузия
Комплекс состоит из 20 коттеджей и представляет собой экологически чистую территорию с велик…
Цена по запросу
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Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с видом на море, с видом на горы
Кобулети, Грузия
3
1
140 м²
1
Kobuleti Village complex from Homex is a stylish project with villas located in Kobuleti, ne…
€172,632
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Агентство
Flatiko LLC
Языки общения: English, Русский
Таунхаус 4 спальни
Чакви, Грузия
6
151 м²
2
Продается таунхауз в г. Чакви в коттеджном посёлке Residence Botanico на берегу Черного моря…
€145,374
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Вилла
Чакви, Грузия
172 м²
2
Продажа таунхаусов в Чакви! Давно мечтаете о собственном доме у моря? Dolce Vita Villas -…
€191,348
1
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Таунхаус 5 спален
Кобулети, Грузия
6
3
238 м²
2
Royal Residence Botanico — элитная инвестиционная недвижимость в курортном Чакви, которая пр…
€186,260
1
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Дом
Чакви, Грузия
200 м²
3
iVillas — жилой комплекс на берегу моря с виллами премиум-класса, состоящий из 14 эксклюзивн…
€329,817
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Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Чакви, Грузия
3
3
240 м²
2
Новый проект от Next Group — Villa Park — предлагает новые частные виллы на побережье Черног…
€313,463
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Агентство
Flatiko LLC
Языки общения: English, Русский
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Чакви, Грузия
6
3
238 м²
3
💰 Предложения для инвесторов! Новый проект! Начальные цены 🤝 Royal Residence Botanico - это…
€172,632
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы
Чакви, Грузия
4
2
147 м²
3
Spring Village Batumi - недвижимость комфорт-класса в респектабельном курортном поселке ново…
€122,659
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Параметры недвижимости в Кобулетский муниципалитет, Грузия
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