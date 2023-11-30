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Дома в Кобулетский муниципалитет, Грузия

виллы
3
таунхаусы
3
9 объектов найдено
Шале в Квирике, Грузия
Шале
Квирике, Грузия
Комплекс состоит из 20 коттеджей и представляет собой экологически чистую территорию с велик…
Цена по запросу
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Аталанта
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Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с видом на море, с видом на горы в Кобулети, Грузия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с видом на море, с видом на горы
Кобулети, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Kobuleti Village complex from Homex is a stylish project with villas located in Kobuleti, ne…
€172,632
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Flatiko LLC
Языки общения: English, Русский
Таунхаус 4 спальни в Чакви, Грузия
Таунхаус 4 спальни
Чакви, Грузия
Комнаты 6
Площадь 151 м²
Количество этажей 2
Продается таунхауз в г. Чакви в коттеджном посёлке Residence Botanico на берегу Черного моря…
€145,374
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Вилла в Чакви, Грузия
Вилла
Чакви, Грузия
Площадь 172 м²
Количество этажей 2
Продажа таунхаусов в Чакви! Давно мечтаете о собственном доме у моря? Dolce Vita Villas -…
€191,348
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Таунхаус 5 спален в Кобулети, Грузия
Таунхаус 5 спален
Кобулети, Грузия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Количество этажей 2
Royal Residence Botanico — элитная инвестиционная недвижимость в курортном Чакви, которая пр…
€186,260
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Дом в Чакви, Грузия
Дом
Чакви, Грузия
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
iVillas — жилой комплекс на берегу моря с виллами премиум-класса, состоящий из 14 эксклюзивн…
€329,817
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Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Чакви, Грузия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Чакви, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Новый проект от Next Group — Villa Park — предлагает новые частные виллы на побережье Черног…
€313,463
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Агентство
Flatiko LLC
Языки общения: English, Русский
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Чакви, Грузия
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Чакви, Грузия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Количество этажей 3
💰 Предложения для инвесторов! Новый проект! Начальные цены 🤝 Royal Residence Botanico - это…
€172,632
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Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы в Чакви, Грузия
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы
Чакви, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 3
Spring Village Batumi - недвижимость комфорт-класса в респектабельном курортном поселке ново…
€122,659
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Параметры недвижимости в Кобулетский муниципалитет, Грузия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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