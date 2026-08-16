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Виллы в Кобулетском муниципалитете, Грузия

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Чакви
6
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8 объектов найдено
Вилла в Чакви, Грузия
Вилла
Чакви, Грузия
Площадь 370 м²
Продаётся премиальная террасная вилла в Чакви 🌊🏔️ 📍 Локация: Чакви (спокойный район с отл…
$970,000
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Вилла 3 комнаты в Кобулети, Грузия
Вилла 3 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Количество этажей 2
Продаётся вилла в коттеджном посёлке Kobuleti Village, всего в 100 метрах от моря и просторн…
$180,000
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Вилла 11 комнат в Чакви, Грузия
Вилла 11 комнат
Чакви, Грузия
Число комнат 11
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Отдельно Стоящая, Двух Этажная Вилла в Чакви на продажу под Ключ 🔑 возле Dreamland Oasis: -…
$850,000
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Вилла в Чакви, Грузия
Вилла
Чакви, Грузия
Количество спален 4
Фантастические виллы с 4 спальнями на продажу в деревне Чакви, в 30 минутах езды от Батуми. …
Цена по запросу
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Вилла 6 комнат в Кобулети, Грузия
Вилла 6 комнат
Кобулети, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Количество этажей 3
Продаётся вилла в коттеджном посёлке Kobuleti Village, всего в 100 метрах от моря и просторн…
$249,000
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Вилла 5 комнат в Чакви, Грузия
Вилла 5 комнат
Чакви, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 309 м²
Количество этажей 2
ВИЛЛЫ ЧАКВИ   Локация строительства: Чакви.    Между Махинджаури и Кобулети. 18к…
$324,885
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 3 комнаты в Чакви, Грузия
Вилла 3 комнаты
Чакви, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам роскошные виллы в Чакви на побережье Черного моря ! Место строительства жил…
$300,000
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Atlas property
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Вилла 4 комнаты в Чакви, Грузия
Вилла 4 комнаты
Чакви, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 271 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам роскошные виллы в Чакви на побережье Черного моря ! Место строительства жил…
$300,000
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Параметры недвижимости в Кобулетском муниципалитете, Грузия

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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