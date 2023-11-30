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Виллы в Кобулетский муниципалитет, Грузия

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3 объекта найдено
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с видом на море, с видом на горы в Кобулети, Грузия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с видом на море, с видом на горы
Кобулети, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Kobuleti Village complex from Homex is a stylish project with villas located in Kobuleti, ne…
€172,632
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Вилла в Чакви, Грузия
Вилла
Чакви, Грузия
Площадь 172 м²
Количество этажей 2
Продажа таунхаусов в Чакви! Давно мечтаете о собственном доме у моря? Dolce Vita Villas -…
€191,348
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Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Чакви, Грузия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Чакви, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Новый проект от Next Group — Villa Park — предлагает новые частные виллы на побережье Черног…
€313,463
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Flatiko LLC
Языки общения: English, Русский, Portugues, Українська, 简体中文
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Параметры недвижимости в Кобулетский муниципалитет, Грузия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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