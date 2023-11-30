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Коттеджи в Кобулетский муниципалитет, Грузия

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Чакви, Грузия
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Чакви, Грузия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Количество этажей 3
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€172,632
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Параметры недвижимости в Кобулетский муниципалитет, Грузия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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