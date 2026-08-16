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Коттеджи в Кобулетском муниципалитете, Грузия

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7 объектов найдено
Коттедж 5 комнат в Хала, Грузия
Коттедж 5 комнат
Хала, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продаётся компактный и очень рационально спроектированный новый жилой дом в завершающей стад…
$185,000
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Коттедж 4 комнаты в Букнари, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Букнари, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается отдельно стоящий 2-этажный коттедж в Букнари (рядом с Чакви). 📐 Площадь коттеджа:…
$188,000
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Коттедж 3 комнаты в Кобулети, Грузия
Коттедж 3 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продается  дом 150 кв.м и отдельным домом 100 кв.м  во дворе.  Общая площадь зданий с   зем…
$183,000
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Коттедж 7 комнат в Цихисдзири, Грузия
Коттедж 7 комнат
Цихисдзири, Грузия
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Продаётся недостроенный трёхэтажный дом. Площадь земельного участка — 663 м². Статус земли —…
$300,000
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Коттедж в Цихисдзири, Грузия
Коттедж
Цихисдзири, Грузия
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается отдельно стоящий 2-этажный коттедж в Букнари (рядом с Чакви). 📐 Площадь коттеджа:…
$188,000
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
FreeDom
Языки общения
English, Русский
Коттедж 4 комнаты в Чаисубани, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Чаисубани, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Количество этажей 1
Продаётся компактный, очень рационально спроектированный новый жилой дом с частичным ремонто…
$215,000
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Коттедж 6 комнат в Чакви, Грузия
Коттедж 6 комнат
Чакви, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Количество этажей 3
? Offers for investors! New project! Starting Prices ? Royal Residence Botanico is a new …
$190,000
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Параметры недвижимости в Кобулетском муниципалитете, Грузия

с гаражом
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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