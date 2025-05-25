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Дома с гаражом в Кобулетском муниципалитете, Грузия

Кобулети
9
Чакви
9
2 объекта найдено
Дом 7 комнат в Кобулети, Грузия
Дом 7 комнат
Кобулети, Грузия
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Количество этажей 3
A house is for sale in Kobuleti with 5 bedrooms, 2 living rooms, a kitchen, and a dining roo…
$220,000
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Коттедж 6 комнат в Чакви, Грузия
Коттедж 6 комнат
Чакви, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Количество этажей 3
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$190,000
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Типы недвижимости в Кобулетском муниципалитете

виллы

Параметры недвижимости в Кобулетском муниципалитете, Грузия

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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