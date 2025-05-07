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Квартиры с видом на море в Кобулетском муниципалитете, Грузия

Чакви
10
Кобулети
6
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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Чакви, Грузия
Квартира 2 комнаты
Чакви, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 8/19
Точный Адрес: Чакви, Батумская 16 ?Апартаменты в уникальном комплексе Dreamland Oasis Cha…
$220,000
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Квартира 2 комнаты в Кобулети, Грузия
Квартира 2 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Alliance Renaissance – инновационный спортивно-оздоровительный проект, расположенный в клима…
$72,500
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Квартира 1 комната в Чакви, Грузия
Квартира 1 комната
Чакви, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 15/19
Точный Адрес: Чакви, Батуми 16 ?Апартаменты в уникальном комплексе Dreamland Oasis Chakvi…
$88,000
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Типы недвижимости в Кобулетском муниципалитете

квартиры-студии
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