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Квартиры в Кобулетском муниципалитете, Грузия

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Кобулети
78
Чакви
50
Квартира Удалить
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173 объекта найдено
Студия 1 спальня в Чакви, Грузия
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Студия 1 спальня
Чакви, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
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$126,684
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Квартира 2 спальни в Кобулети, Грузия
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Квартира 2 спальни
Кобулети, Грузия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$213,312
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Квартира 2 спальни в Чакви, Грузия
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Квартира 2 спальни
Чакви, Грузия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$195,770
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Студия 2 комнаты в Кобулети, Грузия
Студия 2 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 11/36
Renaissance by Alliance - это первый в регионе спортивно-оздоровительный комплекс, расположе…
$111,843
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Студия 1 комната в Кобулети, Грузия
Студия 1 комната
Кобулети, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 30/36
Renaissance by Alliance – это новейший инновационный спортивно-оздоровительный проект Allian…
$281,248
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Студия 3 комнаты в Кобулети, Грузия
Студия 3 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 11/36
Renaissance by Alliance - это первый в регионе спортивно-оздоровительный комплекс, расположе…
$215,558
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TekceTekce
Студия 3 комнаты в Кобулети, Грузия
Студия 3 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 30/36
Renaissance by Alliance - это первый в регионе спортивно-оздоровительный комплекс, расположе…
$281,248
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Квартира 2 комнаты в Чакви, Грузия
Квартира 2 комнаты
Чакви, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/12
Tekto Rakurs - новый, особенный жилой комплекс на курорте Чакви, находящийся всего в 50 метр…
$56,050
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Квартира 2 комнаты в Кобулети, Грузия
Квартира 2 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 4/32
Grand Millennium Kobuleti-премиум комплекс Grand Millennium Kobuleti — это новый флагманс…
$318,000
НДС
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Студия 1 комната в Кобулети, Грузия
Студия 1 комната
Кобулети, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2/32
Grand Millennium Kobuleti-премиум комплекс Grand Millennium Kobuleti — это новый флагманс…
$169,000
НДС
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Студия 1 комната в Кобулети, Грузия
Студия 1 комната
Кобулети, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/32
Grand Millennium Kobuleti-премиум комплекс Grand Millennium Kobuleti — это новый флагманс…
$140,220
НДС
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Квартира 1 спальня в Чакви, Грузия
Квартира 1 спальня
Чакви, Грузия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Описание объекта: Этот просторный студийный апартамент расположен на высоком этаже в Tropica…
$87,919
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 2 комнаты в Кобулети, Грузия
Квартира 2 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 21/32
Grand Millennium Kobuleti-премиум комплекс Grand Millennium Kobuleti — это новый флагманс…
$391,864
НДС
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Квартира 3 комнаты в Кобулети, Грузия
Квартира 3 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 22/28
Просторные апартаменты с двумя спальнями и захватывающими видами на море и горы.
$199,374
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Квартира 3 комнаты в Кобулети, Грузия
Квартира 3 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 12/26
Renaissance Находится в Кобулети,1я линия 30м от моря Ренессанс - еще один инновационн…
Цена по запросу
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Студия 1 комната в Кобулети, Грузия
Студия 1 комната
Кобулети, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 10/12
Продаётся просторная и светлая студия с прямым видом на море в новом комфортабельном жилом к…
$69,800
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Квартира 1 комната в Кобулети, Грузия
Квартира 1 комната
Кобулети, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 14/36
ИНВЕСТИЦИOHHЫЙ ПРОЕКT В ГPУЗИИ! ЖК нaxoдится в Koбулети,1я линия 30м от мopя * Peнeс…
$62,800
НДС
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Квартира 1 комната в Кобулети, Грузия
Квартира 1 комната
Кобулети, Грузия
Число комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 23/23
Код 20260731085900 Студия 25,8 м² в Wyndham Garden, Кобулети (Грузия)   Компактная …
$60,899
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Dmd consulting
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Студия 1 комната в Кобулети, Грузия
Студия 1 комната
Кобулети, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 1/13
$31,875
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Квартира 1 комната в Кобулети, Грузия
Квартира 1 комната
Кобулети, Грузия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 17/25
Код:20260718111824 Студия 29,1 м² в Wyndham Garden, Кобулети (Грузия) Современная студия…
$62,964
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Dmd consulting
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Квартира 2 комнаты в Кобулети, Грузия
Квартира 2 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 17/25
Код 20260722072624 Апартаменты с 1 спальней 67,2 м² в Wyndham Garden, Кобулети (Грузия)  …
$138,793
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Dmd consulting
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Квартира 1 спальня в Кобулети, Грузия
Квартира 1 спальня
Кобулети, Грузия
Количество спален 1
Площадь 30 м²
Инновационный спортивно-оздоровительный проект расположен в климато-бальнеологическом курорт…
$59,064
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Квартира 1 комната в Кобулети, Грузия
Квартира 1 комната
Кобулети, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 2/12
$39,000
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Квартира 1 комната в Кобулети, Грузия
Квартира 1 комната
Кобулети, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 5/25
Pullman  * ЖК находится - Цихисдзири,20км от Батуми,3 км от города Кобулети. Рядом крепос…
$79,900
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Звезда
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Квартира 3 комнаты в Чакви, Грузия
Квартира 3 комнаты
Чакви, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 7/18
Продаётся уютная, светлая квартира с двумя спальнями и фронтальным видом на море в элитном ж…
$273,000
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Квартира в Кобулети, Грузия
Квартира
Кобулети, Грузия
$70,696
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Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира 1 комната в Кобулети, Грузия
Квартира 1 комната
Кобулети, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 9/36
ИНBECТИЦИOННЫЙ ПРОЕКT В ГPУЗИИ! ЖК наxoдитcя в Кобулети,1я линия 30м от мopя * Peнeс…
$62,189
НДС
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Квартира 3 комнаты в Кобулети, Грузия
Квартира 3 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
Этаж 18/28
Просторные апартаменты с двумя спальнями и захватывающими видами на горы
$187,968
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Студия в Кобулети, Грузия
Студия
Кобулети, Грузия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 26/28
Студия с захватывающими видами на море и горы.
$83,375
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Студия 1 комната в Чакви, Грузия
Студия 1 комната
Чакви, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 6/12
Продаётся студия в чёрном каркасе в ЖК Tekto Rakurs. В элитном жилом комплексе гостиничного…
$33,000
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Типы недвижимости в Кобулетском муниципалитете

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные

Параметры недвижимости в Кобулетском муниципалитете, Грузия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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