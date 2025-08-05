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Квартиры с бассейном в Кобулетском муниципалитете, Грузия

Чакви
31
Кобулети
10
Квартира Удалить
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17 объектов найдено
Квартира 1 комната в Чакви, Грузия
Квартира 1 комната
Чакви, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 7/11
Продается красивая 1 комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 70.8 кв.м. Квартира…
$229,737
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Квартира 1 комната в Чакви, Грузия
Квартира 1 комната
Чакви, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 8/11
Продается просторная студия с дизайнерским ремонтом площадью 37.7 кв.м. Студия находится нах…
$133,861
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Квартира 2 комнаты в Чакви, Грузия
Квартира 2 комнаты
Чакви, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 9/11
Продается просторная 2-х комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 90.3 кв.м. Квар…
$354,848
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TekceTekce
Студия 1 комната в Чакви, Грузия
Студия 1 комната
Чакви, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 8/11
Продается уютная студия с дизайнерским ремонтом площадью 57.6 кв.м. Студия находится в отлич…
$205,594
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Квартира 2 комнаты в Кобулети, Грузия
Квартира 2 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 27/28
Продается просторная 2-х комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 74.8 кв.м. Квар…
$236,966
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Квартира 1 комната в Чакви, Грузия
Квартира 1 комната
Чакви, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 8/10
Продается уютная 1 комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 56.9 кв.м. Квартира н…
$203,096
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Квартира 1 комната в Чакви, Грузия
Квартира 1 комната
Чакви, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 8/11
Продается уютная студия с дизайнерским ремонтом площадью 34.1 кв.м. Студия находится находит…
$121,078
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Квартира 2 комнаты в Чакви, Грузия
Квартира 2 комнаты
Чакви, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 194 м²
Этаж 10/11
Продается уютная 2-х комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 193.6 кв.м. Квартир…
$836,250
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Квартира 4 комнаты в Кобулети, Грузия
Квартира 4 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 243 м²
Этаж 12/29
Элитный многофункциональный комплекс на первой линии Чёрного моря, в 15 км от Батуми. На тер…
$906,000
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Квартира 1 комната в Кобулети, Грузия
Квартира 1 комната
Кобулети, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 20/23
Продается уютная 1 комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 66.08 кв.м. Квартира …
$270,598
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Квартира 2 комнаты в Кобулети, Грузия
Квартира 2 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 7/29
Элитный многофункциональный комплекс на первой линии Чёрного моря, в 15 км от Батуми. На тер…
$66,000
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Квартира 2 комнаты в Чакви, Грузия
Квартира 2 комнаты
Чакви, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 11/11
Продается роскошная 2-х комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 104.9 кв.м. Квар…
$498,425
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Квартира 1 комната в Чакви, Грузия
Квартира 1 комната
Чакви, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 8/11
Продается просторная 1 комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 91.2 кв.м. Кварти…
$325,525
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Студия 1 комната в Кобулети, Грузия
Студия 1 комната
Кобулети, Грузия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Этаж 10/29
Элитный многофункциональный комплекс на первой линии Чёрного моря, в 15 км от Батуми. На тер…
$39,000
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Студия 1 комната в Чакви, Грузия
Студия 1 комната
Чакви, Грузия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 8/11
Продается просторная студия с дизайнерским ремонтом площадью 46.2 кв.м. Студия находится в о…
$164,903
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Квартира 3 комнаты в Кобулети, Грузия
Квартира 3 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 97 м²
Этаж 8/29
Элитный многофункциональный комплекс на первой линии Чёрного моря, в 15 км от Батуми. На тер…
$389,000
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Квартира 2 комнаты в Кобулети, Грузия
Квартира 2 комнаты
Кобулети, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 8/15
Продается роскошная 2-х комнатная квартира с дизайнерским ремонтом площадью 73 кв.м. Квартир…
$165,564
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Типы недвижимости в Кобулетском муниципалитете

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные

Параметры недвижимости в Кобулетском муниципалитете, Грузия

с садом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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