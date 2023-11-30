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Квартиры-студии в Кобулетский муниципалитет, Грузия

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5 объектов найдено
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Чакви, Грузия
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Чакви, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 12
The Dream Residence is a new masterpiece project in the coastal paradise of Chakvi, Batumi. …
€25,872
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Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на горы в Чакви, Грузия
Студия 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на горы
Чакви, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 4/12
Точный Адрес: Чакви, Батуми 4 Квадратура: 25м2 Этаж: 4 Макс. кол-во этажей: 12 Каркас: Р…
€25,440
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Кобулети, Грузия
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Кобулети, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Alliance Renaissance is the latest gem in Georgia’s Black Sea coastline, developed by Allian…
€41,159
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Студия 1 комната в Чакви, Грузия
Студия 1 комната
Чакви, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 8/18
Oasis Dreaml and Chakvi Dreamland Oasis Chakvi первый живой оздоровительный комплекс прем…
€68,689
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Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Чакви, Грузия
Студия 1 комната со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Чакви, Грузия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 12
The Dream Residence is a new masterpiece project in the coastal paradise of Chakvi, Batumi. …
€24,327
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Flatiko LLC
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Параметры недвижимости в Кобулетский муниципалитет, Грузия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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