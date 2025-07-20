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Виллы с террасой в Аджарской Автономной Республике, Грузия

Батуми
8
Чакви
4
Вилла Удалить
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16 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Батуми, Грузия
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Вилла 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 148 м.кв. На пер…
$267,000
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Вилла 4 комнаты в Батуми, Грузия
TOP TOP
Вилла 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 148 м.кв. На пер…
$242,000
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Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Роскошный дом-таунхаус всего в 300 метрах от Батумского бульвара и пляжа по привлекательной …
$155,730
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TekceTekce
Вилла 5 комнат в Батуми, Грузия
Вилла 5 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 189 м.кв. На пер…
$437,296
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Вилла 4 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам роскошные виллы в Чакви на побережье Черного моря ! Место строительства жил…
$300,000
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Вилла 3 комнаты в Чакви, Грузия
Вилла 3 комнаты
Чакви, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам роскошные виллы в Чакви на побережье Черного моря ! Место строительства жил…
$300,000
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Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Количество этажей 2
Роскошный дом-таунхаус в городе Батуми с ремонтом "под ключ" всего в 300 метрах от Батумског…
$155,730
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Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Уникальный комплекс таунхаусов премиум и люкс класса, расположенный в живописном уголке Сали…
$364,485
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Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 281 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам роскошные виллы в Чакви на побережье Черного моря ! Место строительства жил…
$300,000
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Вилла 4 комнаты в Чакви, Грузия
Вилла 4 комнаты
Чакви, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 271 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам роскошные виллы в Чакви на побережье Черного моря ! Место строительства жил…
$300,000
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Вилла 5 комнат в Батуми, Грузия
Вилла 5 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
Количество этажей 3
Шикарная вилла в комплексе ЖК "Batumi Villas". Основные характеристики: Площадь: 18…
$183,000
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Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Представляем Вам роскошные виллы на побережье Черного моря! Станьте собствеником высокодохо…
$300,000
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Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Количество этажей 3
Новый жилой комплекс, предлагающий комфортабельное жилье в нескольких минутах от моря. Пр…
$155,700
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Вилла 3 комнаты в Чакви, Грузия
Вилла 3 комнаты
Чакви, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам роскошные виллы в Чакви на побережье Черного моря ! Место строительства жил…
$300,000
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Вилла 4 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 281 м²
Количество этажей 3
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…
$154,275
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Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Количество этажей 3
Продается роскошная 3-х комнатная Вилла с дизайнерским ремонтом площадью 163.8 кв.м. Вилла р…
$191,498
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Параметры недвижимости в Аджарской Автономной Республике, Грузия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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