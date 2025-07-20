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Виллы с бассейном в Аджарской Автономной Республике, Грузия

Батуми
8
Чакви
4
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32 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Батуми, Грузия
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Вилла 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 148 м.кв. На пер…
$267,000
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Вилла 4 комнаты в Батуми, Грузия
TOP TOP
Вилла 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 148 м.кв. На пер…
$242,000
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Вилла 2 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается красивая вилла с дизайнерским ремонтом площадью 165 кв.м. Вилла находится находитс…
$445,500
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Вилла 2 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается красивая вилла с дизайнерским ремонтом площадью 165 кв.м. Вилла находится находитс…
$445,500
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Вилла 2 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается уютная вилла с дизайнерским ремонтом площадью 165 кв.м. Вилла находится находится …
$445,500
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Вилла 2 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается просторная вилла с дизайнерским ремонтом площадью 165 кв.м. Вилла находится находи…
$445,500
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Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 164 м²
Количество этажей 3
Продается уютная вилла с дизайнерским ремонтом площадью 163.8 кв.м. Вилла находится в отличн…
$191,498
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Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 164 м²
Количество этажей 3
Продается красивая вилла с дизайнерским ремонтом площадью 163.8 кв.м. Вилла находится в отли…
$191,498
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Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 164 м²
Количество этажей 3
Продается роскошная вилла с дизайнерским ремонтом площадью 163.8 кв.м. Вилла находится в отл…
$191,498
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Вилла 2 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается роскошная вилла с дизайнерским ремонтом площадью 165 кв.м. Вилла находится находит…
$445,500
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Вилла 2 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается уютная вилла с дизайнерским ремонтом площадью 165 кв.м. Вилла находится находится …
$445,500
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English, Русский
Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 164 м²
Количество этажей 3
Продается шикарная вилла с дизайнерским ремонтом площадью 163.8 кв.м. Вилла находится в отли…
$191,498
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Sea inside
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Вилла 2 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается просторная вилла с дизайнерским ремонтом площадью 165 кв.м. Вилла находится находи…
$445,500
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Sea inside
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English, Русский
Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 164 м²
Количество этажей 3
Продается шикарная вилла с дизайнерским ремонтом площадью 163.8 кв.м. Вилла находится в отли…
$191,498
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Sea inside
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English, Русский
Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 164 м²
Количество этажей 3
Продается просторная вилла с дизайнерским ремонтом площадью 163.8 кв.м. Вилла находится в от…
$191,498
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Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 256 м²
Количество этажей 3
Продается просторная вилла с дизайнерским ремонтом площадью 256.2 кв.м. Вилла находится в от…
$311,283
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Вилла 2 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается шикарная вилла с дизайнерским ремонтом площадью 165 кв.м. Вилла находится находитс…
$445,500
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English, Русский
Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 164 м²
Количество этажей 3
Продается уютная вилла с дизайнерским ремонтом площадью 163.8 кв.м. Вилла находится в отличн…
$191,498
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Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 256 м²
Этаж 3/3
Продается шикарная 3-х комнатная вилла с дизайнерским ремонтом площадью 256.2 кв.м. Вилла ра…
$311,283
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Вилла 5 комнат в Батуми, Грузия
Вилла 5 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 189 м.кв. На пер…
$437,296
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Вилла в Батуми, Грузия
Вилла
Батуми, Грузия
Площадь 174 м²
Погрузитесь в мир пятизвёздочного комфорта и абсолютной приватности с уникальными виллами на…
$650,884
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Hayat
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Вилла 4 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам роскошные виллы в Чакви на побережье Черного моря ! Место строительства жил…
$300,000
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Вилла 3 комнаты в Чакви, Грузия
Вилла 3 комнаты
Чакви, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам роскошные виллы в Чакви на побережье Черного моря ! Место строительства жил…
$300,000
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Вилла 2 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 169 м²
Количество этажей 1
Продается уютная вилла с дизайнерским ремонтом площадью 169 кв.м. Вилла находится в отличном…
$608,400
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Вилла 2 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается шикарная вилла с дизайнерским ремонтом площадью 165 кв.м. Вилла находится в отличн…
$445,500
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Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 281 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам роскошные виллы в Чакви на побережье Черного моря ! Место строительства жил…
$300,000
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Вилла 4 комнаты в Чакви, Грузия
Вилла 4 комнаты
Чакви, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 271 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам роскошные виллы в Чакви на побережье Черного моря ! Место строительства жил…
$300,000
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Вилла 5 комнат в Батуми, Грузия
Вилла 5 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
Количество этажей 3
Шикарная вилла в комплексе ЖК "Batumi Villas". Основные характеристики: Площадь: 18…
$183,000
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Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Представляем Вам роскошные виллы на побережье Черного моря! Станьте собствеником высокодохо…
$300,000
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Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Инвестируйте выгодно: Ваша свобода — наша реальность: 0% налог и безвизовый комфорт! Совреме…
$267,490
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Параметры недвижимости в Аджарской Автономной Республике, Грузия

с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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