Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Аджарская Автономная Республика
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Вид на море

Виллы с видом на море в Аджарской Автономной Республике, Грузия

Батуми
8
Чакви
4
Вилла Удалить
Очистить
24 объекта найдено
Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Роскошный дом-таунхаус всего в 300 метрах от Батумского бульвара и пляжа по привлекательной …
$155,730
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам роскошные виллы в Чакви на побережье Черного моря ! Место строительства жил…
$300,000
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 143 м²
Количество этажей 3
Загородный поселок таунхаусов , сочетающий комфорт, уют и безопасность. Наш комплекс  распол…
$170,000
Оставить заявку
TekceTekce
Вилла 4 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам роскошные виллы в Чакви на побережье Черного моря ! Место строительства жил…
$300,000
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Чакви, Грузия
Вилла 3 комнаты
Чакви, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам роскошные виллы в Чакви на побережье Черного моря ! Место строительства жил…
$300,000
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Капрешуми, Грузия
Вилла 4 комнаты
Капрешуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
$210,000
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Количество этажей 2
Роскошный дом-таунхаус в городе Батуми с ремонтом "под ключ" всего в 300 метрах от Батумског…
$155,730
Оставить заявку
Вилла в Батуми, Грузия
Вилла
Батуми, Грузия
Площадь 314 м²
Количество этажей 3
Вилла с панорамным видом на море и город Батуми.  Жилая площадь дома 274м2. Полузакрытая …
$250,000
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Уникальный комплекс таунхаусов премиум и люкс класса, расположенный в живописном уголке Сали…
$364,485
Оставить заявку
Вилла 2 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 169 м²
Количество этажей 1
Продается уютная вилла с дизайнерским ремонтом площадью 169 кв.м. Вилла находится в отличном…
$608,400
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Sea inside
Языки общения
English, Русский
Вилла 2 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается шикарная вилла с дизайнерским ремонтом площадью 165 кв.м. Вилла находится в отличн…
$445,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Sea inside
Языки общения
English, Русский
Вилла 4 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам роскошные виллы в Чакви на побережье Черного моря ! Место строительства жил…
$300,000
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 281 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам роскошные виллы в Чакви на побережье Черного моря ! Место строительства жил…
$300,000
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Батуми, Грузия
Вилла 5 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 183 м²
Количество этажей 3
Шикарная вилла в комплексе ЖК "Batumi Villas". Основные характеристики: Площадь: 18…
$183,000
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Представляем Вам роскошные виллы на побережье Черного моря! Станьте собствеником высокодохо…
$300,000
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Наш новый проект  объединяет 10 отдельных вилл в 2 и 3 этажа с собственным двором и парковоч…
$140,000
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Добро пожаловать в уникальный райский уголок у Черного моря! Представьте себе жизнь, наполне…
$99,000
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Инвестируйте выгодно: Ваша свобода — наша реальность: 0% налог и безвизовый комфорт! Совреме…
$267,490
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Количество этажей 3
Новый жилой комплекс, предлагающий комфортабельное жилье в нескольких минутах от моря. Пр…
$155,700
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Капрешуми, Грузия
Вилла 4 комнаты
Капрешуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 252 м²
Количество этажей 2
Esteco - строительство домов в Грузии!  Мы представляем Вам эксклюзивный проект коттеджно…
$210,000
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Чакви, Грузия
Вилла 3 комнаты
Чакви, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам роскошные виллы в Чакви на побережье Черного моря ! Место строительства жил…
$300,000
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 281 м²
Количество этажей 3
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…
$154,275
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 269 м²
Этаж 2/2
Представляем Вам роскошные виллы в Чакви на побережье Черного моря ! Место строительства жил…
$300,000
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Капрешуми, Грузия
Вилла 4 комнаты
Капрешуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Esteco - строительство домов в Грузии!  Мы представляем Вам эксклюзивный проект коттеджно…
$210,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Аджарской Автономной Республике, Грузия

с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти