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Виллы в Батуми, Грузия

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26 объектов найдено
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Адлиа, Грузия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Адлиа, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 2
❗❗❗❗❗❗only 3 villas left ❗ ❗❗❗❗❗ For sale a modern, 2-storey Townhouse Near to Sea.  in…
€158,094
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Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Загородная недвижимость бизнесс-класса Всего : 14 вилл (2 этажа) – есть три типа вилл. …
€236,233
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Вилла 3 спальни в Murmaneti, Грузия
Вилла 3 спальни
Murmaneti, Грузия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 201 м²
Количество этажей 3
 Проект вилл Hill Village Batumi с разноуровневым ландшафтом. Виллы удачно вписаны в текущий…
€171,723
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Батуми, Грузия
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Батуми, Грузия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Жилой комплекс STONE&POOL Residence расположен на вершине холма в тихом живописном месте …
€318,005
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Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 201 м²
Hill Village - современный комплекс видовых вилл в уютном пригороде Батуми.   Комплекс…
€171,723
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Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Hill Village - современный комплекс видовых вилл в уютном пригороде Батуми.   Комплекс…
€207,158
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Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Проект Batumi Belvedere Villas задуман как нечто абсолютно новое.   Городской комфорт …
€172,632
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Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Vista Mare Villas - в основе своего замысла лежит приватность каждой виллы. Жители комп…
€348,897
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Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 318 м²
Vista Mare Villas - в основе своего замысла лежит приватность каждой виллы. Жители комп…
€346,717
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Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
Vista Mare Villas - в основе своего замысла лежит приватность каждой виллы. Жители комп…
€267,343
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Вилла 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Батуми, Грузия
Вилла 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 228 м²
Batumi Villa - Ваша частная вилла на берегу Черного моря.   Продается новая готовая ви…
€299,834
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Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 207 м²
Paradise Chakvi - виллы в комплексе класса люкс.   Частный пляж. В 150 метрах от мо…
€291,379
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Вилла 2 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Батуми, Грузия
Вилла 2 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Площадь 165 м²
Жилой комплекс на берегу моря с виллами премиум-класса, состоящий из 14 эксклюзивных вилл с …
€363,000
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Гонио, Грузия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Гонио, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Количество этажей 3
Wyndham Grand Residences BATUMI GONIO VILLAS - это новая эксклюзивная застройка из европейск…
€359,725
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Flatiko LLC
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Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка в Адлиа, Грузия
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка
Адлиа, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Наш новый проект Parkside Villas объединяет 10 отдельных вилл в 2 и 3 этажа с собственным дв…
€127,202
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Atlas property
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Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка в Адлиа, Грузия
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка
Адлиа, Грузия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 212 м²
Количество этажей 3
Наш новый проект Parkside Villas объединяет 10 отдельных вилл в 2 и 3 этажа с собственным дв…
€192,620
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Atlas property
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Вилла в Гонио, Грузия
Вилла
Гонио, Грузия
Виллы и апартаменты премиум-класса Комплекс в экологической чистой среде в Гонио 80…
€294,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом в Адлиа, Грузия
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом
Адлиа, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Количество этажей 2
Kobuleti Village - виллы расположены в экологически чистом районе между Батуми и Кобулети. Д…
€185,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Адлиа, Грузия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Адлиа, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Kobuleti Village - виллы расположены в экологически чистом районе между Батуми и Кобулети. Д…
€168,089
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Atlas property
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Вилла в Батуми, Грузия
Вилла
Батуми, Грузия
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Villa Park — престижная инвестиционная недвижимость, состоящая из частных вилл с продуманным…
€272,576
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Гонио, Грузия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Гонио, Грузия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 390 м²
Количество этажей 2
For sale 2storey villa with sea view in Gonio. Fully furnished villa, ready to move in with …
€545,152
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Flatiko LLC
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Премиальный жилой комплекс Polo Villas Greenfield от ведущего международного застройщика мал…
€186,260
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Вилла 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Батуми, Грузия
Вилла 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Представляем Вашему вниманию эксклюзивный вариант роскошного жилья с панорамным видом на мор…
€349,000
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Вилла 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Батуми, Грузия
Вилла 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Загородная недвижимость комфорт-класса Всего : 14 вилл (2 этажа) – есть три типа вилл. …
€318,005
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Вилла 4 спальни в Гонио, Грузия
Вилла 4 спальни
Гонио, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
€208,066
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Вилла 4 спальни в Гонио, Грузия
Вилла 4 спальни
Гонио, Грузия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Близость моря — реальные 500 метров. Панорамный вид на море, вид на горы и сад из каждого…
€318,005
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Параметры недвижимости в Батуми, Грузия

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