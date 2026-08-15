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Виллы в Батуми, Грузия

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74 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 7/2
Поможем выгодно и безопасно приобрести недвижимость у моря в Батуми.   Поможем с оформ…
$156,000
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Вилла 4 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 148 м.кв. На пер…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 148 м.кв. На пер…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Проект Batumi Belvedere Villas задуман как нечто абсолютно новое.   Городской комфорт …
$180,000
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Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Уютный коттеджный поселок Sunney Cottage.   Прекрасное место для тех, кто ценит комфор…
$219,784
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English, Русский
Вилла 4 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Проект Batumi Belvedere Villas задуман как нечто абсолютно новое.   Городской комфорт …
$180,000
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RECOM
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English, Русский
LDV InvestLDV Invest
Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Комплекс таунхаусов Riverside Home расположен в Капрешуми, живописном уголке Грузии, на бере…
$125,000
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English, Русский
Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Инвестируйте выгодно: Ваша свобода — наша реальность: 0% налог и безвизовый комфорт! Совреме…
$267,490
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Atlas property
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Вилла в Батуми, Грузия
Вилла
Батуми, Грузия
Comfort Houses by Batumi Villas - современный комплекс таунхаусов 2 и 3 уровня, предлагающий…
$201,600
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 4 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Количество этажей 3
Представляем вашему вниманию комплекс двухэтажных вилл, которые являются премиальной версией…
$119,000
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Вилла 5 комнат в Батуми, Грузия
Вилла 5 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 259 м²
Количество этажей 3
Вилла в Батуми, район Аэропорт Продаётся трёхэтажная вилла на стадии строительства в тихом,…
$259,000
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Вилла 5 комнат в Батуми, Грузия
Вилла 5 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 189 м.кв. На пер…
Цена по запросу
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Вилла 8 комнат в Батуми, Грузия
Вилла 8 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 681 м²
Количество этажей 2
Горячее предложение в Квариати! Продаётся просторная вилла с бассейном, панорамными видам…
$1,10 млн
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FreeDom
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Вилла в Батуми, Грузия
Вилла
Батуми, Грузия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Резиденция включает в себя 16 эксклюзивных вилл, которые сочетают в себе уют, элегантность и…
$731,567
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Вилла 4 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Количество этажей 3
Представляем вашему вниманию комплекс двухэтажных вилл, которые являются премиальной версией…
$737,700
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Вилла в Батуми, Грузия
Вилла
Батуми, Грузия
Количество спален 3
Wyndham Grand villas Курорт Wyndham Grand 5* Гонио 400м до моря Всего 16 вилл …
$1,04 млн
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Вилла в Батуми, Грузия
Вилла
Батуми, Грузия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Количество этажей 2
Villas — элегантность в каждой детали Комплекс двухэтажных вилл. Близость к береговой лин…
Цена по запросу
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Аталанта
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Вилла 4 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Четырёхкомнатные виллы премиум-класса от надёжного застройщика в районе аэропорта Батуми. Бо…
Цена по запросу
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Аталанта
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Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Роскошный дом-таунхаус всего в 300 метрах от Батумского бульвара и пляжа по привлекательной …
$175,730
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Atlas property
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Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Количество этажей 2
Роскошный дом-таунхаус в городе Батуми с ремонтом "под ключ" всего в 300 метрах от Батумског…
$155,730
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Atlas property
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Вилла 2 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 2 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 169 м²
Количество этажей 1
Продается уютная вилла с дизайнерским ремонтом площадью 169 кв.м. Вилла находится в отличном…
$608,400
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Вилла в Батуми, Грузия
Вилла
Батуми, Грузия
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Villa Park — престижная инвестиционная недвижимость, состоящая из частных вилл с продуманным…
$300,000
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Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Количество этажей 3
Новый жилой комплекс, предлагающий комфортабельное жилье в нескольких минутах от моря. Пр…
$155,700
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Atlas property
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Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 164 м²
Количество этажей 3
Продается роскошная вилла с дизайнерским ремонтом площадью 163.8 кв.м. Вилла находится в отл…
$191,498
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Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 143 м²
Количество этажей 3
Загородный поселок таунхаусов , сочетающий комфорт, уют и безопасность. Наш комплекс  распол…
$170,000
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Вилла в Батуми, Грузия
Вилла
Батуми, Грузия
Площадь 204 м²
Количество этажей 2
Готовая вилла в 5 минутах от моря и чистейшего в Грузии пляжа! Продается в состоянии черн…
$280,000
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Вилла 5 комнат в Батуми, Грузия
Вилла 5 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Diamond Star Villas Batumi 2 -жилой комплекс состоящий из 15 вилл на закрытой территории с б…
$201,250
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RECOM
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Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 164 м²
Количество этажей 3
Продается уютная вилла с дизайнерским ремонтом площадью 163.8 кв.м. Вилла находится в отличн…
$191,498
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Вилла 4 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Hill Village - современный комплекс видовых вилл в уютном пригороде Батуми.   Комплекс…
$181,450
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Вилла 4 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам роскошные виллы в Чакви на побережье Черного моря ! Место строительства жил…
$300,000
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Параметры недвижимости в Батуми, Грузия

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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