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Виллы в Чакви, Грузия

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1 объект найдено
Вилла 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Чакви, Грузия
Вилла 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Чакви, Грузия
Количество спален 2
Количество этажей 2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€321,320
в месяц
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