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Виллы в Аджарской Автономной Республике, Грузия

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62 объекта найдено
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Адлиа, Грузия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Адлиа, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 2
❗❗❗❗❗❗only 3 villas left ❗ ❗❗❗❗❗ For sale a modern, 2-storey Townhouse Near to Sea.  in…
€158,433
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Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Загородная недвижимость бизнесс-класса Всего : 14 вилл (2 этажа) – есть три типа вилл. …
€236,739
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Atlas property
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Вилла 3 спальни в Murmaneti, Грузия
Вилла 3 спальни
Murmaneti, Грузия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 201 м²
Количество этажей 3
 Проект вилл Hill Village Batumi с разноуровневым ландшафтом. Виллы удачно вписаны в текущий…
€172,091
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Батуми, Грузия
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Батуми, Грузия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Жилой комплекс STONE&POOL Residence расположен на вершине холма в тихом живописном месте …
€318,687
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RECOM
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Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 201 м²
Hill Village - современный комплекс видовых вилл в уютном пригороде Батуми.   Комплекс…
€172,091
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RECOM
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Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Hill Village - современный комплекс видовых вилл в уютном пригороде Батуми.   Комплекс…
€207,602
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Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с видом на море, с видом на горы в Кобулети, Грузия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с видом на море, с видом на горы
Кобулети, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Kobuleti Village complex from Homex is a stylish project with villas located in Kobuleti, ne…
€173,001
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Flatiko LLC
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Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Проект Batumi Belvedere Villas задуман как нечто абсолютно новое.   Городской комфорт …
€173,001
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RECOM
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Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
Vista Mare Villas - в основе своего замысла лежит приватность каждой виллы. Жители комп…
€267,915
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RECOM
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Вилла 2 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Батуми, Грузия
Вилла 2 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Площадь 165 м²
Жилой комплекс на берегу моря с виллами премиум-класса, состоящий из 14 эксклюзивных вилл с …
€363,000
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Гонио, Грузия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Гонио, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Количество этажей 3
Wyndham Grand Residences BATUMI GONIO VILLAS - это новая эксклюзивная застройка из европейск…
€360,495
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Flatiko LLC
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Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка в Адлиа, Грузия
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка
Адлиа, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Наш новый проект Parkside Villas объединяет 10 отдельных вилл в 2 и 3 этажа с собственным дв…
€127,475
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Atlas property
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Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка в Адлиа, Грузия
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка
Адлиа, Грузия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 212 м²
Количество этажей 3
Наш новый проект Parkside Villas объединяет 10 отдельных вилл в 2 и 3 этажа с собственным дв…
€193,033
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Atlas property
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Вилла в Гонио, Грузия
Вилла
Гонио, Грузия
Виллы и апартаменты премиум-класса Комплекс в экологической чистой среде в Гонио 80…
€294,000
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Вилла в Ортабатуми, Грузия
Вилла
Ортабатуми, Грузия
Виллы Belvedere Batumi расположены на участке площадью 1,05 га в микрорайоне Ортабатуми, в 9…
€181,196
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Вилла 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Батуми, Грузия
Вилла 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 288 м²
Количество этажей 2
Загородная недвижимость бизнесс-класса Всего : 14 вилл (2 этажа) – есть три типа вилл. …
€241,291
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Atlas property
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Вилла 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Батуми, Грузия
Вилла 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Загородная недвижимость бизнесс-класса Всего : 14 вилл (2 этажа) – есть три типа вилл. …
€318,687
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Atlas property
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Вилла 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Батуми, Грузия
Вилла 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 269 м²
Количество этажей 2
Загородная недвижимость бизнесс-класса Всего : 14 вилл (2 этажа) – есть три типа вилл. …
€236,739
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Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 475 м²
Количество этажей 2
Комплекс Paradise находится в 120 метрах над уровнем моря, в экологически чистом райрне Бату…
€198,519
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Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 242 м²
Количество этажей 3
Жилой комплекс всего из 15 таунхаусов на склоне горы с панорамными видамина Чёрное Море и Ба…
€182,107
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Количество этажей 3
Продается новый готовый дом формата таунхаус, это золотая середина между отдельным домом и к…
€188,836
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Количество этажей 2
Kobuleti Village - виллы расположены в экологически чистом районе между Батуми и Кобулети. Д…
€168,449
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Вилла 2 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом в Батуми, Грузия
Вилла 2 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 1
Kobuleti Village - виллы расположены в экологически чистом районе между Батуми и Кобулети. Д…
€113,817
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Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом в Адлиа, Грузия
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом
Адлиа, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Количество этажей 2
Kobuleti Village - виллы расположены в экологически чистом районе между Батуми и Кобулети. Д…
€185,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€195,765
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DDA Real Estate
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Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Площадь 176 м²
Количество этажей 2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€150,238
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DDA Real Estate
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Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Площадь 365 м²
Количество этажей 3
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€349,645
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DDA Real Estate
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Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Площадь 352 м²
Количество этажей 3
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€347,459
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DDA Real Estate
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Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Площадь 271 м²
Количество этажей 3
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€294,000
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DDA Real Estate
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Батуми, Грузия
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Батуми, Грузия
Комнаты 209
Количество этажей 2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€305,939
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DDA Real Estate
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Параметры недвижимости в Аджарской Автономной Республике, Грузия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
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