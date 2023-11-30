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62 объекта найдено
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Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Адлиа, Грузия
3
2
107 м²
2
❗❗❗❗❗❗only 3 villas left ❗ ❗❗❗❗❗ For sale a modern, 2-storey Townhouse Near to Sea. in…
€158,433
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Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
4
2
2
Загородная недвижимость бизнесс-класса Всего : 14 вилл (2 этажа) – есть три типа вилл. …
€236,739
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Atlas property
Языки общения: English, Русский, Українська, עִברִית
Вилла 3 спальни
Murmaneti, Грузия
7
2
201 м²
3
Проект вилл Hill Village Batumi с разноуровневым ландшафтом. Виллы удачно вписаны в текущий…
€172,091
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Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Батуми, Грузия
5
3
220 м²
Жилой комплекс STONE&POOL Residence расположен на вершине холма в тихом живописном месте …
€318,687
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RECOM
Языки общения: English, Русский, Українська, עִברִית
Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
4
2
201 м²
Hill Village - современный комплекс видовых вилл в уютном пригороде Батуми. Комплекс…
€172,091
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RECOM
Языки общения: English, Русский, Українська, עִברִית
Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
4
2
191 м²
Hill Village - современный комплекс видовых вилл в уютном пригороде Батуми. Комплекс…
€207,602
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Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с видом на море, с видом на горы
Кобулети, Грузия
3
1
140 м²
1
Kobuleti Village complex from Homex is a stylish project with villas located in Kobuleti, ne…
€173,001
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Flatiko LLC
Языки общения: English, Русский, Українська, עִברִית
Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
4
2
152 м²
Проект Batumi Belvedere Villas задуман как нечто абсолютно новое. Городской комфорт …
€173,001
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RECOM
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Вилла 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
4
2
245 м²
Vista Mare Villas - в основе своего замысла лежит приватность каждой виллы. Жители комп…
€267,915
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RECOM
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Вилла 2 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Батуми, Грузия
3
165 м²
Жилой комплекс на берегу моря с виллами премиум-класса, состоящий из 14 эксклюзивных вилл с …
€363,000
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Гонио, Грузия
4
3
196 м²
3
Wyndham Grand Residences BATUMI GONIO VILLAS - это новая эксклюзивная застройка из европейск…
€360,495
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Flatiko LLC
Языки общения: English, Русский, Українська, עִברִית
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка
Адлиа, Грузия
4
3
140 м²
2
Наш новый проект Parkside Villas объединяет 10 отдельных вилл в 2 и 3 этажа с собственным дв…
€127,475
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Atlas property
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Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с парковка
Адлиа, Грузия
5
4
212 м²
3
Наш новый проект Parkside Villas объединяет 10 отдельных вилл в 2 и 3 этажа с собственным дв…
€193,033
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Atlas property
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Вилла
Гонио, Грузия
Виллы и апартаменты премиум-класса Комплекс в экологической чистой среде в Гонио 80…
€294,000
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Вилла
Ортабатуми, Грузия
Виллы Belvedere Batumi расположены на участке площадью 1,05 га в микрорайоне Ортабатуми, в 9…
€181,196
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Вилла 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
3
2
288 м²
2
Загородная недвижимость бизнесс-класса Всего : 14 вилл (2 этажа) – есть три типа вилл. …
€241,291
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Atlas property
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Вилла 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
3
2
240 м²
2
Загородная недвижимость бизнесс-класса Всего : 14 вилл (2 этажа) – есть три типа вилл. …
€318,687
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Atlas property
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Вилла 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
3
2
269 м²
2
Загородная недвижимость бизнесс-класса Всего : 14 вилл (2 этажа) – есть три типа вилл. …
€236,739
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Atlas property
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Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
4
3
475 м²
2
Комплекс Paradise находится в 120 метрах над уровнем моря, в экологически чистом райрне Бату…
€198,519
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Atlas property
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Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
4
3
242 м²
3
Жилой комплекс всего из 15 таунхаусов на склоне горы с панорамными видамина Чёрное Море и Ба…
€182,107
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Atlas property
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Батуми, Грузия
4
2
202 м²
3
Продается новый готовый дом формата таунхаус, это золотая середина между отдельным домом и к…
€188,836
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Atlas property
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Батуми, Грузия
4
2
179 м²
2
Kobuleti Village - виллы расположены в экологически чистом районе между Батуми и Кобулети. Д…
€168,449
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Вилла 2 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом
Батуми, Грузия
4
2
108 м²
1
Kobuleti Village - виллы расположены в экологически чистом районе между Батуми и Кобулети. Д…
€113,817
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Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с гаражом
Адлиа, Грузия
4
2
178 м²
2
Kobuleti Village - виллы расположены в экологически чистом районе между Батуми и Кобулети. Д…
€185,000
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Atlas property
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Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
4
160 м²
2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€195,765
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DDA Real Estate
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Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
4
176 м²
2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€150,238
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Агентство
DDA Real Estate
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Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
4
365 м²
3
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€349,645
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DDA Real Estate
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Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
4
352 м²
3
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€347,459
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DDA Real Estate
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Вилла 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
4
271 м²
3
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€294,000
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DDA Real Estate
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Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Батуми, Грузия
209
2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
€305,939
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DDA Real Estate
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