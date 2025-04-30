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Дома с видом на горы в Аджарской Автономной Республике, Грузия

Батуми
36
Кобулети
9
Чакви
8
85 объектов найдено
Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
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Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 148 м.кв. На пер…
$267,000
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Таунхаус 4 комнаты в Батуми, Грузия
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Таунхаус 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 148 м.кв. На пер…
$242,000
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Вилла 4 комнаты в Батуми, Грузия
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Вилла 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 148 м.кв. На пер…
$267,000
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Вилла 4 комнаты в Батуми, Грузия
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Вилла 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 148 м.кв. На пер…
$242,000
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Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
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Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 148 м.кв. На пер…
$242,000
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Таунхаус 6 комнат в Батуми, Грузия
Таунхаус 6 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Royal Residence Botanico – таунхаусы премиум-класса с собственным двориком возле моря.   …
$262,460
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Коттедж в Батуми, Грузия
Коттедж
Батуми, Грузия
Количество этажей 3
Первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии. Комплекс элитных таунхаусов и вилл в…
$322,124
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Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 3
Жилой комплекс всего из 15 таунхаусов на склоне горы с панорамными видамина Чёрное Море и Ба…
$249,390
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Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Количество этажей 3
Новый жилой комплекс, предлагающий комфортабельное жилье в нескольких минутах от моря. Пр…
$155,700
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Таунхаус в Батуми, Грузия
Таунхаус
Батуми, Грузия
Площадь 120 м²
Коттеджный поселок состоит из 50 таунхаусов в современном стиле. В окружении домов находятся…
$253,261
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Вилла 4 комнаты в Капрешуми, Грузия
Вилла 4 комнаты
Капрешуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
$210,000
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Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 3
Жилой комплекс всего из 15 таунхаусов на склоне горы с панорамными видами на Чёрное Море и Б…
$249,390
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Коттедж 3 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам новый уникальный инвестиционный проект загородной недвижимости в самом перс…
$176,000
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Таунхаус 5 комнат в Батуми, Грузия
Таунхаус 5 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный таунхаус в Батуми в комплексе Polo Signature площадью 189 м.кв. На пер…
$437,296
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Таунхаус 6 комнат в Батуми, Грузия
Таунхаус 6 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 3
$514,212
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Коттедж 3 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Количество этажей 3
Первый отель из таунхаусов и вилл в Западной Грузии. Комплекс элитных таунхаусов и вилл в…
$440,949
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Таунхаус в Батуми, Грузия
Таунхаус
Батуми, Грузия
Количество этажей 3
Ваш новый стандарт жизни и выгодная инвестиция! Сдача объекта: декабрь 2024 года Простра…
$161,460
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Дом 6 комнат в Батуми, Грузия
Дом 6 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Количество этажей 3
Riviera Таунхаусы от мирового лидера отельной индустрии для инвестиций, отдыха и жизни. …
$451,717
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Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 281 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам роскошные виллы в Чакви на побережье Черного моря ! Место строительства жил…
$300,000
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Вилла 4 комнаты в Капрешуми, Грузия
Вилла 4 комнаты
Капрешуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Esteco - строительство домов в Грузии!  Мы представляем Вам эксклюзивный проект коттеджно…
$210,000
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Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Уникальный комплекс таунхаусов премиум и люкс класса, расположенный в живописном уголке Сали…
$364,485
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Коттедж 6 комнат в Чакви, Грузия
Коттедж 6 комнат
Чакви, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Количество этажей 3
? Offers for investors! New project! Starting Prices ? Royal Residence Botanico is a new …
$190,000
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Таунхаус 5 комнат в Батуми, Грузия
Таунхаус 5 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 244 м²
Green Side Kvariati - коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отды…
$170,000
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Языки общения
English, Русский
Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Представляем Вам роскошные виллы на побережье Черного моря! Станьте собствеником высокодохо…
$300,000
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Дом 4 комнаты в Чакви, Грузия
Дом 4 комнаты
Чакви, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 2
Площадь 187 м²
Количество этажей 1
Продается дом премиум-класса с панорамными видами на море и горы! Дом  187 м2 расположен на …
$525,050
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Вилла 3 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 3 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Инвестируйте выгодно: Ваша свобода — наша реальность: 0% налог и безвизовый комфорт! Совреме…
$267,490
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Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 281 м²
Количество этажей 3
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…
$154,275
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Дом в Кобулети, Грузия
Дом
Кобулети, Грузия
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
In the resort town of Kobuleti, in its central part, not far from the sea and the city prome…
$130,000
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Коттедж 5 комнат в Батуми, Грузия
Коттедж 5 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Количество этажей 3
Современный жилой комплекс, расположенный в центре Батуми, предоставляющий удобное пространс…
$300,000
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Вилла 4 комнаты в Батуми, Грузия
Вилла 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Наш новый проект  объединяет 10 отдельных вилл в 2 и 3 этажа с собственным двором и парковоч…
$140,000
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Типы недвижимости в Аджарской Автономной Республике

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Аджарской Автономной Республике, Грузия

с гаражом
с садом
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с видом на море
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