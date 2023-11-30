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Таунхаусы в Аджарской Автономной Республике, Грузия

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47 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Количество этажей 2
Продается современный, 2-этажный Таунхаус в элитном жилом комплексе, Батуми вилла (Batumi vi…
€158,433
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Real Estate AVANGARD
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Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Гонио, Грузия
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Гонио, Грузия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Wyndham Grand Riviera - это роскошный таунхаус и комплекс вилл в экологически чистом районе …
€322,635
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Flatiko LLC
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 2
Modern, 2-storey Townhouse for sale in an elite residential complex, Batumi villas, city …
€158,433
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Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море в Батуми, Грузия
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Количество этажей 2
Проект RAVILLAS - это уникальный комплекс таунхаусов премиум и люкс класса, расположенный в …
€331,876
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Atlas property
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 203 м²
Комплекс SeaShell расположен на возвышенности, и из каждого коттеджа открывается панорамный …
€223,000
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RECOM
Языки общения: English, Русский, Deutsch
Таунхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 179 м²
Комплекс SeaShell расположен на возвышенности, и из каждого коттеджа открывается панорамный …
€186,000
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Таунхаус 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы в Батуми, Грузия
Таунхаус 1 спальня с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Комплекс SeaShell расположен на возвышенности, и из каждого коттеджа открывается панорамный …
€96,000
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с бытовой техникой
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Продается новая готовая вилла под ключ. Лучшая цена в Батуми с ремонтом и мебелью. 3 э…
€200,317
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Продажа современного таунхауса в престижном жилом комплексе Polo Villas Avenue.   Три …
€186,659
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Продажа таунхауса в комплексе Batumi Garden Inn.   Площадь: 225 м2, 4 этажа. 1. Пар…
€227,633
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Таунхаус 5 спален с балконом, с парковка, с Онлайн-показ в Батуми, Грузия
Таунхаус 5 спален с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 272 м²
Grand Botanico Residence - комплекс таунхаусов премиум-класса в одном из самых перспективных…
€168,449
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 185 м²
Grand Botanico Residence - комплекс таунхаусов премиум-класса в одном из самых перспективных…
€154,791
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 186 м²
Sunny Village - закрытый поселок премиум-класса, состоящий из 18 таунхаусов.   Отличае…
€152,423
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 176 м²
Sunny Village - закрытый поселок премиум-класса, состоящий из 18 таунхаусов.   Отличае…
€144,228
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Таунхаус 2 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ в Батуми, Грузия
Таунхаус 2 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
Sunny Village - закрытый поселок премиум-класса, состоящий из 18 таунхаусов.   Отличае…
€118,005
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Таунхаус 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
X2 Home - жилой комплекс в районе Гонио, на склоне горы, поселок из 15 трехэтажных таунхаусо…
€185,293
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Таунхаус 5 спален с балконом, с парковка, с Онлайн-показ в Батуми, Грузия
Таунхаус 5 спален с балконом, с парковка, с Онлайн-показ
Батуми, Грузия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Royal Residence Botanico – таунхаусы премиум-класса с собственным двориком возле моря.   …
€186,659
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Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Батуми, Грузия
Таунхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Batumi Villas Harmony - таунхаусы с полным ремонтом и мебелью на продажу в Батуми. Роскош…
€158,433
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Таунхаус 4 спальни с террасой, с meblirovana polnostyu, с garazh в Батуми, Грузия
Таунхаус 4 спальни с террасой, с meblirovana polnostyu, с garazh
Батуми, Грузия
Комнаты 5
Площадь 147 м²
Готовый построенный 3-этажный таунхаус с ремонтом и мебелью в комплексе в респектабельном ку…
€145,000
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Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Батуми, Грузия
Таунхаус 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Площадь 159 м²
Комплекс таунхаусов расположен в Капрешуми, живописном уголке Грузии, на берегу реки, всего …
€145,000
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Таунхаус 4 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Батуми, Грузия
Таунхаус 4 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Батуми, Грузия
Комнаты 5
Площадь 120 м²
Коттеджный поселок состоит из 50 таунхаусов в современном стиле. В окружении домов находятся…
€166,962
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Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
Wyndham Panorama — роскошные таунхаусы с панорамным видом на море. Инфраструктура комплекса …
€341,025
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Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 3
Wyndham Panorama — роскошные таунхаусы с панорамным видом на море. Инфраструктура комплекса …
€388,218
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Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 3
Wyndham Panorama — роскошные таунхаусы с панорамным видом на море. Инфраструктура комплекса …
€385,200
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Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 3
Wyndham Panorama — роскошные таунхаусы с панорамным видом на море. Инфраструктура комплекса …
€386,101
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Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Батуми, Грузия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Количество этажей 4
Продается новопостроенная вилла. 4 этажа, 3 жилых и 4 этаж терраса. Вилла находится в тихом …
€200,317
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Таунхаус 3 спальни в Батуми, Грузия
Таунхаус 3 спальни
Батуми, Грузия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Единственный отель из таунхаусов в Батуми. Таунхаусы - это частный дом (вилла), главным отли…
€318,545
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Таунхаус 4 спальни в Чакви, Грузия
Таунхаус 4 спальни
Чакви, Грузия
Комнаты 6
Площадь 151 м²
Количество этажей 2
Продается таунхауз в г. Чакви в коттеджном посёлке Residence Botanico на берегу Черного моря…
€145,685
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Таунхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Батуми, Грузия
Таунхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 159 м²
Загородный поселок таунхаусов , сочетающий комфорт, уют и безопасность. RIVERSIDE HOME распо…
€109,264
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Таунхаус с балконом, с видом на море, с видом на горы в Батуми, Грузия
Таунхаус с балконом, с видом на море, с видом на горы
Батуми, Грузия
Площадь 185 м²
Представляем Вам новый уникальный инвестиционный проект загородной недвижимости в самом перс…
€252,673
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Параметры недвижимости в Аджарской Автономной Республике, Грузия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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