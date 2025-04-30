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Дома с гаражом в Аджарской Автономной Республике, Грузия

Батуми
36
Кобулети
9
Чакви
8
9 объектов найдено
Таунхаус 6 комнат в Батуми, Грузия
Таунхаус 6 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 3
$514,212
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Дом 6 комнат в Батуми, Грузия
Дом 6 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Количество этажей 3
Riviera Таунхаусы от мирового лидера отельной индустрии для инвестиций, отдыха и жизни. …
$451,717
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Коттедж 6 комнат в Чакви, Грузия
Коттедж 6 комнат
Чакви, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Количество этажей 3
? Offers for investors! New project! Starting Prices ? Royal Residence Botanico is a new …
$190,000
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Дом в Батуми, Грузия
Дом
Батуми, Грузия
Площадь 273 м²
Количество этажей 2
House 112 sq. m, s / plot 272 sq. m, there is an orchard, figs, persimmons, grapes, and othe…
$157,000
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Дом 7 комнат в Кобулети, Грузия
Дом 7 комнат
Кобулети, Грузия
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Количество этажей 3
A house is for sale in Kobuleti with 5 bedrooms, 2 living rooms, a kitchen, and a dining roo…
$220,000
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Таунхаус 6 комнат в Батуми, Грузия
Таунхаус 6 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 3
Riviera Таунхаусы от мирового лидера отельной индустрии для инвестиций, отдыха и жизни. …
$511,074
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Таунхаус 6 комнат в Батуми, Грузия
Таунхаус 6 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 3
WYNDHAM GRAND RESIDENCES BATUMI GONIO. RIVIERA Таунхаусы от мирового лидера отельной инду…
$520,790
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Таунхаус 6 комнат в Батуми, Грузия
Таунхаус 6 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 3
Riviera Таунхаусы от мирового лидера отельной индустрии для инвестиций, отдыха и жизни. …
$509,936
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Таунхаус 5 комнат в Батуми, Грузия
Таунхаус 5 комнат
Батуми, Грузия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
Продам Таунхаус в лучшем загородном поселке Батуми Sunny Village проект таунхаусов распол…
$144,000
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Типы недвижимости в Аджарской Автономной Республике

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коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в Аджарской Автономной Республике, Грузия

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