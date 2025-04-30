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Дома с садом в Аджарской Автономной Республике, Грузия

Батуми
36
Кобулети
9
Чакви
8
2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Чакви, Грузия
Дом 4 комнаты
Чакви, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 2
Площадь 187 м²
Количество этажей 1
Продается дом премиум-класса с панорамными видами на море и горы! Дом  187 м2 расположен на …
$525,050
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Коттедж 4 комнаты в Батуми, Грузия
Коттедж 4 комнаты
Батуми, Грузия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 281 м²
Количество этажей 3
Коттеджный комплекс расположен в элитной экологически чистой зоне отдыха с восхитительным ви…
$154,275
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Типы недвижимости в Аджарской Автономной Республике

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Параметры недвижимости в Аджарской Автономной Республике, Грузия

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