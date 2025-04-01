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Дома в Колари, Финляндия

коттеджи
5
8 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Колари, Финляндия
Дом 3 комнаты
Колари, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/2
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$151,356
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Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Дом 6 комнат в Колари, Финляндия
Дом 6 комнат
Колари, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 175 м²
Этаж 1/2
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$270,442
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Коттедж 3 комнаты в Колари, Финляндия
Коттедж 3 комнаты
Колари, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
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$447,497
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Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Вилла 7 комнат в хорошем состоянии, с бытовой техникой, с холодильником в Колари, Финляндия
Вилла 7 комнат в хорошем состоянии, с бытовой техникой, с холодильником
Колари, Финляндия
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 262 м²
Этаж 1/1
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$865,413
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Коттедж 3 комнаты в Колари, Финляндия
Коттедж 3 комнаты
Колари, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$459,751
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Коттедж 3 комнаты в Колари, Финляндия
Коттедж 3 комнаты
Колари, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$189,325
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Коттедж 4 комнаты в Колари, Финляндия
Коттедж 4 комнаты
Колари, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$189,309
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi
Коттедж 3 комнаты в Колари, Финляндия
Коттедж 3 комнаты
Колари, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$458,280
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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