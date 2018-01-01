  1. Realting.com
  2. Застройщики
  3. VERTIKAL INDONESIA

VERTIKAL INDONESIA

Jl Raya Sanggingan no 88, Kedewatan, Ubud, Kab. Gianyar Bali
;
VERTIKAL INDONESIA
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Застройщик
Языки общения
Языки общения
Русский
Новостройки
Смотреть все 1 новостройка
Жилой комплекс JUST RESIDENCE
Жилой комплекс JUST RESIDENCE
Ungasan, Индонезия
от
€ 55,099
Сдача в: 2025
Застройщик: VERTIKAL INDONESIA
JUST RESIDENCE - это закрытый комплекс апартаментов, созданный для тех, кто ищет свой комфортный и уютный уголок на Бали Для тех, кто хочет приобрести качественный актив за реальную стоимость без переплат. Для тех, кто хочет приобрести надежную и долговечную недвижимость, которая будет радовать людей и приносить Вам пассивный доход Менее 5 минут до пляжа на байке Жемчужина Букита - самый инстаграмный пляж Melasti Beach Все необходимое находится в близкой доступности Цена за средний апартамент под ключ - 60 000$
Наши агенты в Индонезия
Ник Мельник
Ник Мельник
Другие застройщики
Aviator

Мы начали современное строительство апарт-отеля в Кангу, самом многообещающем месте на острове Бали. В марте 2024 года 19 апартаментов в отеле будут готовы принять гостей. Инвесторы, которые примут участие в проекте, смогут получать $ 2500 – 4000 в месяц от арендаторов для каждой квартиры.

 

Современная квартира

Площадь: 32 – 50м2

Спальня, гостиная, кухня, ванная комната, мебель, бытовая техника, телевизор набор, посуда и постельное белье. Готов к заселению.

Ilot Property Baly

С 1991 года мы помогаем международным инвесторам строить на Бали виллы по самым высоким стандартам качества.

С Ilot Property Bali вам не придется ни о чем беспокоиться – наша команда позаботится обо всех циклах инвестирования в недвижимость: от приобретения земельного участка до строительства виллы и управления.

Samahita Group

Наша компания специализируется на строительстве и менеджменте курортной недвижимости премиум класса: 5* отели, инвестиционная недвижимость, жилые комплексы вилл и апартаментов. Оригинальные архитектурные концепты, самобытный стиль и высококлассный сервис - вот, что делает нас одними из лидеров отрасли. Компания Samahita Group первой разработала систему умного дома на острове Бали и объединила ее в одном приложении с инвестиционной частью, благодаря чему каждый инвестор может управлять своей недвижимостью и доходом из любой точки мира.

Realting.com
Перейти