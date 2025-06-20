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RESIDE BALI GROUP

PT
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2024
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Українська
Веб-сайт
Веб-сайт
residebali.com
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Об агентстве

ПРЕМИАЛЬНЫЙ СЕРВИСПАССИВНОГО ДОХОДА ОТ НЕДВИЖИМОСТИ НА БАЛИ

от глубокого анализа объекта до выплаты чистого дохода инвестору

Услуги

покупка готовой и строящейся недвижимости на Бали

покупка земли 

аренда недвижимости

Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 16:12
(UTC+3:00, Europe/Minsk)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
09:00 - 18:00
Воскресенье
09:00 - 18:00
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