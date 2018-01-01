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Tower Group

Грузия, Батуми ул. Тамар Мепе, 6000
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Tower Group
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2015
Языки общения
Языки общения
English
Веб-сайт
Веб-сайт
towergroup.ge
О застройщике

TOWER GROUP - дочерняя компания девелоперской группы «Gza», компания с 15-летним солидным опытом в сфере девелопмента.

«Тауэр Груп» успешно завершила множество девелоперских проектов:

«Батуми Централ» - железнодорожный комплекс, в котором в 2021 году разместится филиал международной гостиничной сети Holiday Inn Express. Гостиничный комплекс «Шато Квирике» - гостиничный комплекс, построенный на участке земли в 6 гектаров, с собственным рестораном, подвалом, конференц-залами и банкетными залами, барами и бассейнами. Все это расположено в уникальной зоне отдыха.

Гостиничный комплекс «Квирике Хиллс» - гостиничный комплекс на вершине горы, состоящий из 20 коттеджей с уникальным дизайном, завершенной инфраструктурой и перспективой стать одним из самых популярных мест для горнолыжного отдыха в будущем. Нашей компании принадлежит один из масштабных проектов по обустройству автопарков в приграничной зоне и их полное обслуживание - автопарк с организованной инфраструктурой. Среди множества достижений компании одним из самых заметных является «Дом в Старом Батуми», проект, целью которого является эстетическая имитация инфраструктуры города в стиле ретро.

Имея многолетний опыт работы в девелоперском бизнесе, инвестируйте в свое будущее.

Новостройки
Смотреть все 1 новостройка
PANORAMA
PANORAMA
Батуми, Грузия
от € 57,712
31–60 м² 3 квартиры
Застройщик: Tower Group

40-этажный многофункциональный комплекс «ПАНОРАМА» расположен на берегу Черного моря.

Комплекс включает в себя ряд объектов различного назначения, от отдыха до развлечений и профессиональных помещений, идеально подходящих для любого случая.

  • 5-звездочный отель
  • Квартиры в современном стиле
  • Проект сдан полностью меблированным, отремонтированным и полностью укомплектованным бытовой техникой и предметами первой необходимости
  • Бизнес-зал
  • Открытый бассейн, спа и фитнес
  • Рестораны и бары, в том числе невероятный Sky Bar - бар на крыше, расположенный на 40 этаже
  • Подземные и надземные парковочные места
  • Казино и другие развлекательные центры
  • Коммерческие помещения

Комплекс соединен пешеходными дорожками с трехуровневым пирсом с барами и ресторанами.

PANORAMA – начни создавать будущее сегодня.

Наши агенты в Грузии
Nino Phalavandishvili
Nino Phalavandishvili
3 объекта
Другие застройщики
Dreamland Oasis Chakvi

Dreamland Oasis в Чакви – это первый жилой и оздоровительный комплекс премиум-класса в Грузии. Здесь, Вы как будто находитесь в небольшом курортном городе со своей  собственной инфраструктурой, которая разработана таким образом, чтобы обеспечить Ваш максимальный комфорт во время отдыха, не выходя за пределы комплекса.

В комплексе есть объекты как для активного отдыха, так и для расслабляющего. К ним относятся бассейны, аквапарк, бары и рестораны, детские игровые площадки, охраняемый пляж, бульвар, боулинг, игровой зал, кинотеатры 3D, 7D и 9D, теннисные корты, футбольное поле, баскетбольная и воллейбольная площадки, кальянная, караоке и др.

Проект Dreamland Oasis в Аджарии осуществляется при участии крупнейшей европейской инвестиции. Учредителем является Австрийская компания «Albereta», которой принадлежит 82,7% акций, остальные 17,3% акций принадлежат Грузинским инвесторам. На данном этапе инвестиции в проект превышают 70 миллионов долларов США, а к 2023 году общая сумма инвестиций составит около 94 миллионов долларов США. После завершения проекта Dreamland Oasis Chakvi, компания планирует реализовать крупные проекты в других регионах Грузии

Zulu VIP

Офисы нашего агентства ZULU VIP расположены в городе Батуми, Грузия. Наша компания продает специальные проекты на первой линии моря.

Индустрия недвижимости продолжает расти в этом регионе. Правительство поддерживает эту индустрию, обеспечивает быстрый ответ на регистрацию собственности в гражданском  реестре и передаёт  права на собственности  покупателю менее чем за час. Привлекательным фактором для покупателей квартир в Батуми является то, что у них есть такие преимущества, как: отсутствие  муниципальных налогов, низкие тарифы на  воду, газ и электроэнергию.

Green Time
Green Rock
Georgian Group

ЭЛИТНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ БАТУМИ

СЧАСТЛИВ ТОТ, КТО СЧАСТЛИВ У СЕБЯ ДОМА

Новый элитный жилой комплекс LemonGarden сочетает в себе качественное жилье, транспортную доступность и спокойствие окружающей природы.

LemonGarden Residence&Spa расположен в экологически чистом районе Нового бульвара. Комплекс находится в 400 метрах от моря, в шаговой доступности до торговых и развлекательных центров. 

Высококачественные апартаменты, набор премиум услуг, экологичность местности и транспортная доступность – основные преимущества проекта. Это лучшая новостройка Батуми для людей, ценящих жизнь вдали от суеты туристического центра, но которым важны все возможности активного времяпрепровождения.

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