О застройщике

TOWER GROUP - дочерняя компания девелоперской группы «Gza», компания с 15-летним солидным опытом в сфере девелопмента.

«Тауэр Груп» успешно завершила множество девелоперских проектов:

«Батуми Централ» - железнодорожный комплекс, в котором в 2021 году разместится филиал международной гостиничной сети Holiday Inn Express. Гостиничный комплекс «Шато Квирике» - гостиничный комплекс, построенный на участке земли в 6 гектаров, с собственным рестораном, подвалом, конференц-залами и банкетными залами, барами и бассейнами. Все это расположено в уникальной зоне отдыха.

Гостиничный комплекс «Квирике Хиллс» - гостиничный комплекс на вершине горы, состоящий из 20 коттеджей с уникальным дизайном, завершенной инфраструктурой и перспективой стать одним из самых популярных мест для горнолыжного отдыха в будущем. Нашей компании принадлежит один из масштабных проектов по обустройству автопарков в приграничной зоне и их полное обслуживание - автопарк с организованной инфраструктурой. Среди множества достижений компании одним из самых заметных является «Дом в Старом Батуми», проект, целью которого является эстетическая имитация инфраструктуры города в стиле ретро.

Имея многолетний опыт работы в девелоперском бизнесе, инвестируйте в свое будущее.