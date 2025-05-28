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Бунгало в Ксилофагу, Кипр

Бунгало Удалить
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4 объекта найдено
Бунгало в Ксилофагу, Кипр
Бунгало
Ксилофагу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Уникальный 3-комнатный Бунгало в Ксилофагу Этот фантастический объект на стадии строительст…
$290,707
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Бунгало в Ксилофагу, Кипр
Бунгало
Ксилофагу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Удивительный 3-спальный бунгало в Хиофагу Эта фантастическая предстоящая собственность расп…
$290,707
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Бунгало в Ксилофагу, Кипр
Бунгало
Ксилофагу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Потрясающий бунгало с 3 спальнями в Хилофагу Эта фантастическая недвижимость на этапе проек…
$359,109
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Бунгало в Ксилофагу, Кипр
Бунгало
Ксилофагу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Потрясающая вилла с 3 спальнями в Ксилофагу Эта фантастическая недвижимость в стадии строит…
$376,209
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