Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Paralimni - Deyneia Municipality
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Долгосрочная аренда квартир в Paralimni Deyneia Municipality, Кипр

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Каппарис, Кипр
Квартира 3 спальни
Каппарис, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Прекрасная трехспальная вилла в Каппарьяреа доступна для аренды, построена в двух уровнях. О…
$1,728
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Fox Smart Estate Agency
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Paralimni Deyneia Municipality, Кипр

с садом
Realting.com
Перейти