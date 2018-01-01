Резиденция с парковкой в престижном районе Лимассола, Кипр

Лимассол-дель-Мар – это новое слово в архитектуре острова, известное своим уникальным дизайном и замечательным расположением у моря. Из каждой квартиры открывается захватывающий дух вид на Средиземное. Комплекс находится в самом сердце самого престижного района Лимассола, рядом с ресторанами, барами, магазинами и пляжами.
Типы апартаментов: 2, 3 спальни, пентхаус с 4 спальнями
Площадь под крышей: 130 кв.м - 250 кв.м
Цена: €1,820,500 - €7,325,000
Цена не включает НДС.
Предлагаются элитные двухэтажный виллы с бассейнами 6 х 4 м и парковочными местами.
Расположение и объекты поблизости
Порт - 6 км
Археологический парк - 6 км
Торговый центр - 4,5 км
Царские гробница - 3 км
Центр города - 6 км
Стадион - 8 км
Больница - 6 км
Частная школа - 2 км
Резиденция располагает ухоженными садами, инфинити-бассейнами, клубом и теннисным кортом, баром и рестораном, тренажерным залом, сауной и парной, массажными салоном и салоном красоты, детской площадкой, пешеходными дорожками.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится на вершине холма, рядом с тавернами, барами, пабами и ночными клубами, всей необходимой инфраструктурой, международной школой и достопримечательностями, в нескольких минутах езды от порта Пафоса, набережной и магазинов.
Ближайший пляж - 2 минуты
Центр Пафоса - 5 минут
Археологические достопримечательности - 3 минуты
Порт и набережная - 9 минут
Автомагистраль - 15 минут
Международный аэропорт - 25 минут
Международная школа - 5 минут
Университет - 12 минут