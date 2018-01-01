  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Резиденция с парковкой в престижном районе Лимассола, Кипр

Резиденция с парковкой в престижном районе Лимассола, Кипр

Tserkezoi Municipality, Кипр
от
€267,000
;
2
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаются квартиры с парковочными местами и помещениями для хранения.

Удобства и оснащение в доме
  • Бронированная дверь
  • Кухонная мебель
  • Алюминиевые окна с двойным остеклением
  • Домофон
  • Солнечные водонагреватели
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном районе, рядом с новой гаванью, автомагистралью и центром Лимассола.

Местонахождение новостройки
Tserkezoi Municipality, Кипр

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Современная резиденция в 300 метрах от моря, в центре Лимассола, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€670,000
Жилой комплекс Элитная малоэтажная резиденция в центре Ларнаки, Кипр
Ларнака, Кипр
от
€220,000
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, садами и живописными видами в 800 метрах от пляжа, Протарас, Кипр
Паралимни, Кипр
от
€481,000
Жилой комплекс Закрытая резиденция с прямым выходом на пляж, Ларнака, Кипр
Meneou, Кипр
от
€2,90 млн
Жилой комплекс Комплекс элитных вилл в живописном районе, в 500 метрах от моря, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€2,80 млн
Вы просматриваете
Резиденция с парковкой в престижном районе Лимассола, Кипр
Tserkezoi Municipality, Кипр
от
€267,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс 2-спальная квартира на продажу в Лимассоле, ID-400 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Жилой комплекс 2-спальная квартира на продажу в Лимассоле, ID-400 | Агентство недвижимости на Кипре Taysmond
Апесия, Кипр
от
€1,32 млн
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Лимассол-дель-Мар – это новое слово в архитектуре острова, известное своим уникальным дизайном и замечательным расположением у моря. Из каждой квартиры открывается захватывающий дух вид на Средиземное. Комплекс находится в самом сердце самого престижного района Лимассола, рядом с ресторанами, барами, магазинами и пляжами. Типы апартаментов: 2, 3 спальни, пентхаус с 4 спальнями Площадь под крышей: 130 кв.м - 250 кв.м Цена: €1,820,500 - €7,325,000 Цена не включает НДС.
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с достопримечательностями, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с достопримечательностями, Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€480,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются элитные двухэтажный виллы с бассейнами 6 х 4 м и парковочными местами. Расположение и объекты поблизости Порт - 6 км Археологический парк - 6 км Торговый центр - 4,5 км Царские гробница - 3 км Центр города - 6 км Стадион - 8 км Больница - 6 км Частная школа - 2 км
Жилой комплекс Элитные апартаменты и виллы в закрытой резиденции с бассейнами, Хлорака, Кипр
Жилой комплекс Элитные апартаменты и виллы в закрытой резиденции с бассейнами, Хлорака, Кипр
Chloraka, Кипр
от
€508,000
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает ухоженными садами, инфинити-бассейнами, клубом и теннисным кортом, баром и рестораном, тренажерным залом, сауной и парной, массажными салоном и салоном красоты, детской площадкой, пешеходными дорожками. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на вершине холма, рядом с тавернами, барами, пабами и ночными клубами, всей необходимой инфраструктурой, международной школой и достопримечательностями, в нескольких минутах езды от порта Пафоса, набережной и магазинов. Ближайший пляж - 2 минуты Центр Пафоса - 5 минут Археологические достопримечательности - 3 минуты Порт и набережная - 9 минут Автомагистраль - 15 минут Международный аэропорт - 25 минут Международная школа - 5 минут Университет - 12 минут
Realting.com
Перейти