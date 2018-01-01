Новая закрытая резиденция с бассейном и садами, Героскипу, Кипр

Пафос, Кипр

от €1,65 млн

Предлагается вилла с бассейном, зоной барбекю, зонами отдыха, садом на крыше, панорамным видом на море, поле для гольфа и живописные окрестности. Особенности квартир На первом этаже расположены две спальни, кухня и гостиная. Одна спальня находится на цокольном этаже с выходом в сад и к бассейну. Еще две спальни расположены на втором этаже. Расположение и объекты поблизости Аэропорт - 10 минут Море - 3 минуты Торговые центры - 15 минут Поле для гольфа - 5 минут