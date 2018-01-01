Новая закрытая резиденция с бассейном и садами, Героскипу, Кипр

Предлагаются апартаменты с парковочными местами и помещениями для хранения.
Окончание строительства - 3 квартал 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 1 километре от торгового центра и рядом с автомагистралями.
Пляж - 10 минут
Гавань - 10 минут
Аэропорт - 12 минут
Предлагается вилла с бассейном, зоной барбекю, зонами отдыха, садом на крыше, панорамным видом на море, поле для гольфа и живописные окрестности.
Особенности квартир
На первом этаже расположены две спальни, кухня и гостиная. Одна спальня находится на цокольном этаже с выходом в сад и к бассейну. Еще две спальни расположены на втором этаже.
Расположение и объекты поблизости
Аэропорт - 10 минут
Море - 3 минуты
Торговые центры - 15 минут
Поле для гольфа - 5 минут
Резиденция располагает ухоженными садами, инфинити-бассейнами, клубом и теннисным кортом, баром и рестораном, тренажерным залом, сауной и парной, массажными салоном и салоном красоты, детской площадкой, пешеходными дорожками.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится на вершине холма, рядом с тавернами, барами, пабами и ночными клубами, всей необходимой инфраструктурой, международной школой и достопримечательностями, в нескольких минутах езды от порта Пафоса, набережной и магазинов.
Ближайший пляж - 2 минуты
Центр Пафоса - 5 минут
Археологические достопримечательности - 3 минуты
Порт и набережная - 9 минут
Автомагистраль - 15 минут
Международный аэропорт - 25 минут
Международная школа - 5 минут
Университет - 12 минут