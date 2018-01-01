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Новая закрытая резиденция с бассейном и садами, Героскипу, Кипр

Героскипу, Кипр
от
€285,000
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10
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О комплексе

Предлагаются светлые апартаменты с панорамным видом на море.

Резиденция располагает круглосуточной охраной, тренажерным залом, большим бассейном, парковкой, ухоженными садами.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Алюминиевые окна
  • Солнечные водонагреватели
  • Плиточный пол
  • Ламинат в спальнях
Расположение и объекты поблизости
  • Пляж - 2,7 км (5 минут)
  • Центр города - 4,3 км (10 минут)
  • Автомагистраль - 4,9 км (7 минут)
  • Аэропорт - 15 км (11 минут)
  • Международная школа - 7,4 км (12 минут)
Местонахождение новостройки
Героскипу, Кипр

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Новая закрытая резиденция с бассейном и садами, Героскипу, Кипр
Героскипу, Кипр
от
€285,000
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