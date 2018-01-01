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Жилой комплекс с просторными террасами, в спокойном и живописном районе, Ливадия, Ларнака

Ларнака, Кипр
от
€143,320
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3
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О комплексе

Современный жилой проект в спокойном и живописном пригороде района Ливадия, Ларнака. В проекте апартаменты с 1-3 спальнями.

В окружении зелени, недалеко от общественного транспорта и всех основных объектов инфраструктуры.

Расположение и объекты поблизости

В нескольких минутах езды можно найти центр города Ларнаки, аэропорт, солёное озеро Ларнаки, набережную с отелями, яхт-клубом, пляжем Finikoudes, парк Land of Tomorrow.

Местонахождение новостройки
Ларнака, Кипр

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€143,320
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