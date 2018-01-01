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Жилой комплекс рядом с пляжем и достопримечательностями, Героскипу, Кипр

Героскипу, Кипр
от
€315,000
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11
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О комплексе

Предлагаются таунхаусы с крытыми верандами и садами.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в популярном жилом районе, в нескольких минутах езды от достопримечательностей, торгового центра, школ, магазинов и ресторанов.

  • Торговый центр - 12 минут
  • Гавань - 14 минут
  • Царские гробницы - 14 минут
  • Больница - 6 минут
  • Международная школа - 8 минут
  • Автомагистраль - 3 минуты
  • Пляж - 7 минут
  • Международный аэропорт - 12 минут
  • Гольф-клуб - 15 минут
Местонахождение новостройки
Героскипу, Кипр

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Героскипу, Кипр
от
€315,000
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