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Комплекс вилл на берегу моря, Хлорака, Кипр

Chloraka, Кипр
от
€1,98 млн
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2
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О комплексе

Предлагаются виллы с бассейнами.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится на берегу моря, рядом со всей необходимой инфраструктурой и международными школами.

  • Ближайший пляж - 1 минута
  • Центр Пафоса - 6 минут
  • Археологические достопримечательности - 5 минут
  • Порт и набережная - 8 минут
  • Торговый центр - 7 минут
  • Автомагистраль - 15 минут
Местонахождение новостройки
Chloraka, Кипр

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Комплекс вилл на берегу моря, Хлорака, Кипр
Chloraka, Кипр
от
€1,98 млн
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