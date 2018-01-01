Комплекс вилл на берегу моря, Хлорака, Кипр

Предлагается вилла с садом и двойной парковкой.
Возможно строительство бассейна.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном жилом районе, рядом с пляжем и автомагистралью, в 5 минутах езды от центра Ларнаки.
Предлагаются просторные апартаменты и пентхаусы с различными планировками.
Пентхаусы имеют террасы на крыше, собственные бассейны, панорамные виды на море и город.
Резиденция располагает тренажерным залом, сауной, бассейном, подземной парковкой.
Окончание строительства — январь 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Высокие потолки (3,15 м)
Полы с подогревом
Кондиционеры
Паркетный пол
Мраморный пол в ванных комнатах
Бронированные входные двери
Видеодомофон
Высококачественная сантехника от известных европейских брендов
Алюминиевые окна
Первоклассные кухонные гарнитуры и гардеробные шкафы от европейских производителей
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в центре туристического района, в 300 метрах от моря, в 5 минутах ходьбы от 5-звездочного отеля, баров, кафе и знаменитого ресторана The Garden.
Предлагаются виллы, сочетающие в себе современный и традиционный стиль, с парковочными местами, зонами отдыха и бассейнами.
Резиденция располагает общим бассейном, круглосуточной охраной и рестораном, клубом и консьерж-сервисом, зоной барбекю.
Удобства и оснащение в доме
Современная кухонная бытовая техника
Мраморный пол
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Кондиционеры
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в живописном районе, недалеко от центра города.
Аэропорт - 21 км
Супермаркет - 2,5 км
Пляж - 4 км