Комплекс вилл на берегу моря, Хлорака, Кипр

Муниципалитет Germasogeia, Кипр

от €836,000

Предлагаются просторные апартаменты и пентхаусы с различными планировками. Пентхаусы имеют террасы на крыше, собственные бассейны, панорамные виды на море и город. Резиденция располагает тренажерным залом, сауной, бассейном, подземной парковкой. Окончание строительства — январь 2025 года. Удобства и оснащение в доме Высокие потолки (3,15 м) Полы с подогревом Кондиционеры Паркетный пол Мраморный пол в ванных комнатах Бронированные входные двери Видеодомофон Высококачественная сантехника от известных европейских брендов Алюминиевые окна Первоклассные кухонные гарнитуры и гардеробные шкафы от европейских производителей Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре туристического района, в 300 метрах от моря, в 5 минутах ходьбы от 5-звездочного отеля, баров, кафе и знаменитого ресторана The Garden.