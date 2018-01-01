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Современная вилла с бассейном в спокойном районе, в 500 метрах от пляжа, Пафос, Кипр

Пафос, Кипр
от
€650,000
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7
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О комплексе

Предлагается вилла с садом, бассейном и фонтаном, парковкой.

Удобства и оснащение в доме
  • Современная кухонная бытовая техника
  • Мраморный пол
  • Сантехника Grohe
  • Полы с подогревом
  • Система "умный дом"
  • Кондиционеры
  • Видеодомофон
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном районе, в нескольких минутах ходьбы от Царских гробниц, рядом с двумя пляжами, супермаркетом и автобусными остановками.

  • Пляж - 500 метров
  • Аэропорт - 15 км
  • Школа - 400 метров
  • Центр города - 3 км
  • Торговый центр - 2,7 км
Местонахождение новостройки
Пафос, Кипр

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€650,000
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