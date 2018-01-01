Современная вилла с бассейном в спокойном районе, в 500 метрах от пляжа, Пафос, Кипр

Предлагаются уютные апартаменты и элитные пентхаусы с парковочными местами и помещениями для хранения.
Пентхаусы имеют собственные террасы на крыше и бассейны.
Резиденция располагает бассейном и круглосуточным видеонаблюдением.
Окончание строительства - 1 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Кондиционеры
Высокие потолки (3,15 м)
Кухонная мебель и сантехника известных брендов
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 650 метрах от моря и в 800 метрах от пляжа Дасуди.
Предлагаются просторные апартаменты с собственными бассейнами.
Особенности квартир
Каждая квартира включает гостиную открытой планировки и кухню с выходом на просторную веранду по всему периметру гостиной.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в центре Пафоса.
Предлагаются виллы с панорамным видом на море, открытыми бассейнами, зонами барбекю, ухоженными садами, парковочными местами.
Удобства и оснащение в доме
Мраморный пол
Современные кухни
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с полем для гольфа, магазинами, ресторанами и барами, в 10 минутах езды от центра города.
Супермаркет - 2,2 км
Пляж - 6,5 км
Аэропорт - 21 км